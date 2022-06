Danir hafa „ekki efni á að keyra í bíl“

Skrif hennar tengjast hækkandi bensínverði í Bandaríkjunum. „Ég hef séð þetta áður. Í Danmörku hefur fólk úr millistéttinni ekki efni á að keyra bíl. Það á reiðhjól og tekur lest þegar langt er farið,“ skrifaði hún og bætti við: „Sendiráðsbílstjórinn minn var vanur að hjóla í klukkutíma í snjókomu til að komast í vinnu. Þetta er framtíðin sem Biden og teymi hans vilja bjóða Bandaríkjamönnum upp á. Er þetta það sem þú vilt?“

I’ve seen this before. In Denmark, middle class people can’t afford to drive a car. They have a bike and take the train for long trips. My embassy driver would bike an hour in the snow to get to work. That’s the future team Biden wants for Americans. Is this what you want? https://t.co/IJXnhQ0qKE

— Carla Sands (@CarlaHSands) June 10, 2022