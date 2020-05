Svakalegt ástand í Bandaríkjunum – Myndbönd af vettvangi

Það hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum að gríðarlegar óeirðir og mótmæli séu að eiga sér stað í Bandaríkjunum þessa stundina. Nú gildir útgöngubann í tugum borga þar í landi, þó að fólk virði þau mjög takmarkað. Nokkrir ríkisstjórar hafa kallað eftir þjóðvarðliði til þess að eiga við mótmælendur. Þá er talað um að allavega fjórar manneskjur hafi fallið í mótmælunum.

Rót mótmælanna má rekja til þess að lögregluþjónninn Derek Chauvin settist með hné sitt á George Floyd sem kafnaði og lést í kjölfarið. Myndband náðist af atvikinu sem hefur orðið til þess að Derek hefur verið handtekinn og kærður fyrir morð. George Floyd var svartur, en andlát hans er einungis eitt af gríðarlega mörgum tilfellum þar sem að svartur maður fellur af höndum lögreglunnar í Bandaríkjunum. Mótmælin sem um ræðir varða einmitt fyrst og fremst rótgróið kynþáttaójafnrétti.

Þúsundir hafa komið saman í stórborgum Bandaríkjanna til þess að mótmæla ástandinu. Á mörgum stöðum hefur lögreglan verið kölluð til og beðið mikilli mótspyrnu. Fréttaveitur vestanhafs hafa fylgst með gangi mála og þá hafa viðstaddir einnig verið iðnir við að deila efni, til dæmis myndböndum af aðstæðunum. Hér að neðan má sjá nokkur þeirra.

The use of horses at protest should be prohibited! That’s just animal abuse, look at the stress on the horses reactions. Cmon man. #riots2020 #protests #georgesfloyd #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/GAmWyiLWQm — CRUZ (@ScarfaceCruz) May 30, 2020

Remember this video when things inevitably turn sour in Downtown Minneapolis! A MPD officer drives straight through a peaceful protest and sprays pepper spray out his window! #JusticeForGeorgeFloyd #GeorgeFloyd #MinneapolisRiots pic.twitter.com/mv5HHvkF3O — Justin Bailey (@iamJustinBailey) May 29, 2020

This is the craziest thing I’ve ever seen. Beverly and fairfax earlier pic.twitter.com/RWn5v2Clyo — Greg Baroth (@gbaroth) May 31, 2020

This is what the #DenverProtest looked like today. Thousands of people laying on their stomach chanting “I can’t breathe” in a demonstration of solidarity. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/rliHpyqGg8 — Jennifer Word (@jenni_word) May 31, 2020