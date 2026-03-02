fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Uppskriftir

Töfrar fram einn fallegasta páskaeftirréttinn sem sést hefur

Ketóhornið

Trylltur ketó brauðréttur fyrir saumaklúbbinn

Matur

Kalda salsað hennar Kötlu hentar í allar veislur – „Þetta fer aldrei í nesti!“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 2. mars 2026 14:05

Katla Hreiðarsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Katla Hreiðarsdóttir, eigandi Systur og makar, deildi uppskrift að kaldri salsaídýfu á Instagram. Réttur sem er tilvalinnfyrir saumaklúbbinn og veislurnar eða kósíkvöldin heima með fjölskyldunni. Einfalt og einstaklega gott!

„Köld salsa, þessi uppskrift er víða og svo sannarlega ekki mín hugarsmíði, heldur eitthvað sem ég varð húkkt á eftir að Arna mætti með hana í Arcanapartýið síðasta sept. Þetta er brilliant í veislur, í saumaklúbbinn, á taco veisluborðið eða eins og mér finnst best: í stórri skál með nachos á kantinum og matskeið og með óbilandi trú á að restin fari í nesti. Þetta fer aldrei í nesti!“

Segir Katla að það megi leika sér með uppskriftina eftir því hvað er til í eldhússkápunum, en hennar uppskrift sé sirka svona:

1/2dós af rjómaosti
1 krukka af salsasósu
þeyta saman í vél eða í höndum
sáldra svo yfir:
iceberg
rauðri papriku
kirsuberjatómötum
rifnum osti eða þessum ódýra
blaðlauk (eða vorlauk eða rauðlauk)
og fersku kóríander. (Ef þú finnur ilmvatnsbragð af því þá er eitthvað að þér en þú mátt þá sleppa.) Ég er að sjálfsögðu team kóríander og hef heyrt að það lið sé betra.

Annars má bragðbæta eins og hver vill og þess vegna bæta við próteini: hakki, kjúkling, baunum, bæta við ferskum sveppum, lime safa, jalapeno eða því sem hugurinn girnist!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Systurogmakar (@systurogmakar)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Matur
Fyrir 2 vikum
Kalda salsað hennar Kötlu hentar í allar veislur – „Þetta fer aldrei í nesti!“
Matur
Fyrir 2 vikum
„Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“
Matur
26.01.2026
Má setja ananas á pizzuna eða ekki? – Matreiðslumaður svarar
Matur
21.01.2026
Morgunmatur að hætti Röggu nagla
Matur
16.01.2026
Klístraður sesamkjúklingur
Matur
24.12.2025
Forsetagæinn segir þetta galdurinn við góða matseld
Matur
26.10.2025
Listin að brúna kartöflur
Matur
25.10.2025
Karamellukröns sörur

Mest lesið

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“
Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið

Nýlegt

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Liverpool gæti íhugað sölu – Áhugi frá Ítalíu
Íslenska liðið undirbýr sig af kappi á Spáni – Risastór vika framundan
Útilokaðar frá Ascot vegna tengsla foreldranna við Epstein
Útlit fyrir slag Manchester-liðanna um fokdýran miðjumann
Sagði fyrrum sambýliskonuna hafa kært sig fyrir heimilisofbeldi til að hefna sín fyrir sambandsslitin
Matur
19.08.2025
Innkalla mexíkóska kjúklingasúpu eftir að torkennilegur pappír fannst í súpunni
Matur
02.08.2025

Svona velur maður fullkomið avókadó úti í búð

Svona velur maður fullkomið avókadó úti í búð
Matur
19.07.2025
Ofnbakaður brie með hnetum, trönuberjum og hunangi
Matur
17.07.2025
Sumarlegt maíssalat
Matur
16.07.2025

Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi

Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi
Matur
14.07.2025

Lax með sítrónusósu

Lax með sítrónusósu
Matur
13.07.2025
Bakaður ostakubbur með eggjum
Matur
12.07.2025

Grillostur með pestó og klettasalati

Grillostur með pestó og klettasalati
Matur
10.07.2025
Hollustudessert Rakelar Maríu – „Ilmurinn, OMG! Vá hvað þetta er gott“
Matur
16.06.2025
ÓX hlýtur græna Michelin stjörnu – Hosiló bætist við staði sem Michelin mælir með
Matur
15.06.2025

Þess vegna má ekki skola hráan kjúkling

Þess vegna má ekki skola hráan kjúkling
Matur
16.05.2025

Sjúllaður sítrónusinnepskjúlli úr smiðju Röggu nagla

Sjúllaður sítrónusinnepskjúlli úr smiðju Röggu nagla
Matur
07.05.2025
Svona er matarbúrið hjá einni þekktustu konu heims – Eins og lítil verslun þar sem enginn draslar til
Matur
29.04.2025
Uppáhalds matur barnæskunnar – „Ég skammast mín smá fyrir að segja þetta en það var kallað rónabrauð“
Matur
19.04.2025

Eðlan sú allra besta

Eðlan sú allra besta
Matur
18.04.2025
Bakaðu páskahreiður Láru og Ljónsa
Matur
17.04.2025
Rjómaostakúla með pekan og trönuberjum
Matur
10.04.2025
Brauðterta með ostasalati
Matur
21.03.2025

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“
Matur
03.03.2025

Elenora Rós er orðlaus yfir viðtökunum – „Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“

Elenora Rós er orðlaus yfir viðtökunum – „Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“
Matur
27.02.2025
Bolluuppskrift hlaupadrottningarinnar – „Þessi fylling var himnesk“
Matur
05.02.2025

„Það vantar meiri kærleik!“

„Það vantar meiri kærleik!“
Matur
23.01.2025
Nýr bóndadagsís frá Skúbb í samstarfi við Helvítis Kokkinn
Matur
19.01.2025
Draumabitar Láru
Matur
18.01.2025

Tveggja barna móðir frá Þorlákshöfn átti næstbesta borgarann

Tveggja barna móðir frá Þorlákshöfn átti næstbesta borgarann
Matur
14.01.2025

Piparkökudeigsís er nýjung frá Skúbb

Piparkökudeigsís er nýjung frá Skúbb
FókusMatur
04.01.2025
Graflaxinn búinn – Hvað á að gera við sósuna?
Matur
15.12.2024
Hvað er í jólamatinn á Norðurlöndunum? Fjölbreytni og hefðir ráða ríkjum