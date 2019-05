Fimm réttir sem klikka ekki á grillinu í sumar

Veðurblíðan leikur við okkur og margir búnir að draga fram grillin. Því ákváðum við að setja saman matseðil með fimm æðislegum réttum sem eru fullkomnir á grillið.

Mánudagur – Grillaður lax með hunangssinneps sósu

Uppskrift af The Foodie and the Fix

Hunangssinneps sósa – Hráefni:

55 g smjör

¼ bolli hunang

¼ bolli bragðsterkt sinnep

¼ tsk. þurrkað dill

Önnur hráefni:

900 g laxaflök, skorin í 6 jafnstóra bita

salt og pipar

aðeins meira dill

Aðferð:

Stillið grillið á meðalhita. Setjið öll hráefnin í sósuna í lítinn pott og á grillið. Látið þetta malla í smá stund, takið síðan af hitanum og haldið eftir um það bil sex matskeiðum af sósunni. Saltið og piprið laxinn og stráið dilli yfir hann. Ekki krydda hliðina með roðinu, ef laxinn er með roði. Penslið roðlausu hliðina með sósunni (ekki þessum sex matskeiðum sem voru lagðar til hliðar) og setjið laxinn á grillið með roðið upp. Snúið flökunum við eftir fimm til tíu mínútur. Ef að laxinn er roðlaus verður að pensla hina hliðina líka áður en laxinum er snúið. Penslið sósunni síðan aftur á hliðina sem þið voruð búin að pensla. Eldið í fimm til tíu mínútur til viðbótar. Takið af grillinu og berið fram með sósunni sem þið hélduð eftir.

Þriðjudagur – Grillað flatbrauð með parmaskinku og aspas

Deig – Hráefni:

1 bolli volgt vatn

1½ tsk. þurrger

½ tsk. hunang

2–2 1/3 bolli hveiti

2 msk. ólífuolía

1 tsk. þurrkað basil

1 tsk. salt

Önnur hráefni:

12–14 ferskir aspasstilkar

8 sneiðar parmaskinka

85 g geitaostur

1 msk. ólífuolía

1 msk. nýkreistur sítrónusafi

½ tsk. þurrkað basil

¼ tsk. salt

pipar

½ bolli rifinn parmesan ostur

Aðferð:

Byrjum á deiginu. Blandið saman vatni, hunangi og geri. Látið þetta vera í sex til átta mínútur, eða þar til blandan byrjar að freyða. Blandið 1 ½ bolla af hveiti, ólífuolíu og salti saman við. Hnoðið saman og bætið hveiti saman við eftir þörfum. Smyrjið skál með ólíuolíu, setjið deigið í skálina og hyljið með viskastykki. Látið deigið hefast í um klukkustund.

Skerið parmaskinkuna í bita og hitið pönnu yfir meðalhita. Eldið skinkuna í um átta til tíu mínútur, eða þar til skinkan er stökk. Hrærið reglulega í skinkunni. Stillið grillið á meðalhita. Skerið af aspasinum. Nuddið þeim upp úr olíu, salti og pipar. Setjið aspasinn á grillið og grillið í fjórar til sex mínútur. Snúið honum einu sinni til tvisvar. Blandið 1 matskeið af ólífuolíu, sítrónusafa, basil, salti og pipar saman í lítilli skál. Skerið aspasinn í bita og drissið smá af olíusósunni yfir hann. Skiptið deiginu í tvo hluta og hnoðið létt. Látið hvíla í nokkrar mínútur. Fletjið út. Setjið á grillið, lokið því og grillið í fimm til sex mínútur. Hér er gott að setja deigið fyrst á pítsudisk sem er ætlaður til grillunar. Eftir fimm til sex mínútur snúið þið deiginu. Dreifið aspasinum, skinkunni og geitaosti yfir pítsurnar, sem og ¼ bolla af parmesan. Lokið grillinu. Látið grillast í þrjár til fjórar mínútur til viðbótar. Takið af grillinu og berið fram með olíusósunni.

Miðvikudagur – Grilluð blómkálssteik

Uppskrift af K33 Kitchen

Blómkál – Hráefni:

1 stór blómkálshaus

20 g furuhnetur

handfylli af steinselju

sítrónubátar

Sósa – Hráefni:

1 msk. hlynsíróp

2 msk. sesamolía

1 msk. nýkreistur súraldinsafi

1 msk. sojasósa

1 msk. teriyaki sósa

1 hvítlauksgeiri, smátt saxaður

pipar

Aðferð:

Snyrtið blómkálshausinn og skerið hausinn ílangt í „steikur“. Blandið öllum hráefnum í sósuna vel saman. Penslið hverja blómkálssteik með sósunni og passið að dreifa jafnt úr sósunni. Setjið „steikurnar“ á bakka sem þolir grill og hitið grillið. Ekki hafa mjög háan hita á grillinu heldur frekar lágan. Setjið „steikurnar“ á grillið og grillið í um tíu mínútur. Ristið furuhneturnar á meðan á pönnu. Kíkið á „steikurnar“ eftir tíu mínútur. Ef þær eru mjúkar og búnar að taka góðan lit eru þær tilbúnar. Berið þær fram með restinni af sósunni, furuhnetum, steinselju og sítrónubátum.

Fimmtudagur – Grillaðir kjúklingaleggir í filippeyskum stíl

Uppskrift af Amanda Cooks And Styles

Hráefni:

12 kjúklingaleggir

½ tsk. salt

½ tsk. pipar

1 msk. ólífuolía

vorlaukur, saxaður

Sósa – Hráefni:

½ bolli tómatsósa

¼ bolli púðursykur

¼ bolli sojasóa

2 msk. eplaedik

2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir

2 tsk. sítrónusafi

¼ tsk. salt

¼ tsk. pipar

1 tsk. sriracha sósa

½ tsk. chili flögur

Aðferð:

Byrjið á að blanda öllum hráefnum í sósuna vel saman og setjið til hliðar. Stillið grillið á lágan hita. Saltið og piprið kjúklingaleggina og penslið með olíu. Setjið leggina á grillið og snúið þeim á þriggja til fjögurra mínútna fresti. Gerið það þar til leggirnir eru fulleldaðir. Þegar að þeir eiga lítið eftir eru þeir penslaðir með sósunni. Takið síðan af grillinu, skreytið með vorlauk og berið strax fram.

Föstudagur – Jalapeño borgarar

Uppskrift af Delish

Hráefni:

115 g mjúkur rjómaostur

½ bolli rifinn cheddar ostur

½ bolli rifinn ostur

2 jalapeño, saxaður

salt og pipar

6 sneiðar beikon, eldað og saxað

½ tsk. chili flögur

650 g nautahakk

4 hamborgarabrauð

Aðferð:

Blandið rjómaosti, cheddar, rifnum osti og jalapeño vel saman í meðalstórri skál. Saltið og piprið og blandið síðan beikoninu saman við. Mótið átta, þunn buff úr hakkinu og setjið ¼ bolla af fyllingu ofan á fjögur buff. Setjið síðan hin fjögur buffin ofan á. Þrýstið buffsamlokunum saman og mótið aftur ef þarf. Stillið grillið á meðalhita. Kryddið borgarana á báðum hliðum með chili flögum, salti og pipar. Setjið á grillið í 6 til 8 mínútur á hvorri hlið. Setjið í hamborgarabrauð og með áleggi og sósu að eigin vali og berið fram.