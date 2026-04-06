Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kolbrún segir stjórnarandstöðuna tala niður til þjóðarinnar

Ritstjórn DV
Mánudaginn 6. apríl 2026 18:57

„Umræða um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu virðist ætla að einkennast af miklu tilfinningafári stjórnarandstöðunnar fremur en skynsamlegum málflutningi,“ segir Kolbrún Bergþórsdóttir, nýr pistlahöfundur DV, í sínum fyrsta pistli sem birtist í gær.

Þar fer Kolbrún yfir umræðuna um Evrópusambandið og yfirvofandi atkvæðagreiðslu um hvort halda eigi áfram viðræðum við sambandið. Stjórnarandstaðan fær ekki háa einkunn hjá henni eins og glögglega kemur fram í pistlinum.

Hæfileikinn til að tala niður til þjóðarinnar

„Stjórnarandstaða landsins vekur sjaldnast aðdáun. Einu verulegu tilþrifin sem hún sýnir eru í málþófi en þar býr hún bæði yfir úthaldi og þrjósku. Annan hæfileika hefur hún og hann felst í því að tala niður til þjóðarinnar. Þá verður tónninn í tali stjórnarandstöðunnar þóttafullur og pirringslegur, eins og gerist hjá þeim sem messar yfir öðrum en veit innst inni að fæstir eru að hlusta af athygli.“

Kolbrún segir að þessi geðvonska hafi ítrekað sýnt sig og ekki síst í umræðum um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar séu þingmenn stjórnarandstöðunni, aðallega Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, eins og helteknir af martraðarkenndri tilhugsun um að þjóðin segi já.

„Hvað eftir annað hvæsir hin geðilla stjórnarandstaða milli samanbitinna tannanna að ekki sé um neitt að semja, engar undanþágur séu í boði og það þýði ekkert að ætla sér að skoða málið því niðurstaðan sé algjörlega ljós. Auðlindir landsins verði hrifsaðar af okkur og sömuleiðis sjálfstæði okkar. Auk þess sé allt í kaldakoli í ríkjum sem hafa gengið inn í þetta skelfilega samband.“

Vinnur ekki með henni

Kolbrún segir að þetta segist stjórnarandstaðan vita fyrir víst og það fari mjög í taugarnar á henni að þjóðin skuli ekki samþykkja þessi rök heldur vilja kynna sér sjálf hvað er í boði.

„Sjálfs sín vegna væri best fyrir stjórnarandstöðuna að átta sig á því að það hversu mjög hún talar niður til þjóðarinnar er ekki að vinna með henni,“ segir hún.

Kolbrún segir afar líklegt að þjóðin segi já í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu eins og skynsamlegt og sjálfsagt er að gera.

„Samvinna Evópuþjóða er einungis af hinu góða og getur ekki orðið of mikil. Þær raddir heyrast hér á landi að nú sé tíminn til að halla sér að Bandaríkjum Trumps. Þessar raddir koma ekki bara úr Miðflokknum. Þær koma einnig frá sjálfstæðismönnum, sérstaklega þeim sem í huganum hafa yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn en samt ekki enn tekið stökkið í fangið á hinum hægri öfgasinnaða Miðflokki.“

Þess virði að skoða bæði kosti og galla

Að mati Kolbrúnar er samvinna Evrópuríkja brýn og nauðsynleg og þar eiga Íslendingar ekki að sitja hjá að hennar mati.

„Það er sannarlega vel þessi virði að kanna kostina við að ganga í Evrópusambandið og skoða um leið gallana. Enginn segir að vist í Evrópusambandinu jafngildi vist í Paradís, en hún gæti samt falið í sér ótal kosti.“

Kolbrún segir enn fremur að ekkert bendi til þess að þjóðin sé haldin þeirri ofsahræðslu við Evrópusambandið sem þjakar bæði Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Telur hún að Sjálfstæðisflokkurinn væri örugglega stærri ef hann leyfði flokksmönnum að líta af hlýju til Evrópusambandsins en bannaði þeim það ekki.

„Formaður Sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, virðist vera búin að gefast upp á því að breikka og stækka flokk sinn og er farin að elta Miðflokkinn í þeim hugmyndafræðilega vitleysisgangi sem einkennir þann flokk svo mjög. Enginn býst við að Miðflokkurinn sjá Evrópuljósið enda er flokkurinn orðinn svo illa blindaður af trumpisma að ekki yrði vandræðalaust fyrir stjórnmálaflokka með sómakennd að vinna með honum.“

Framsóknarflokkurinn fær sneið

Framsóknarflokkurinn fær einnig væna sneið frá Kolbrúnu og segir hún að það sé flestum ljóst að flokkurinn sé kominn á hægri væng stjórnmálanna og reyni þar af örvæntingu að þefa uppi fylgi. Segir hún að nýi formaðurinn, Lilja Alfreðsdóttir, myndi ná meiri árangri ef hún reyndi að skapa flokki sínum sérstöðu í stjórnarandstöðu, en það geri hún ekki.

„Flokkur hennar er orðinn að daufu endurómi af Sjálfstæðisflokknum um leið og enginn afsláttur er gefinn af afturhaldsemi. Það að Framsóknarflokknum hrylli við Evrópusambandinu kemur ekki á óvart, er bara eins og við er að búast.“

Kolbrún segir að lokum að umræða um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu virðist ætla að einkennast af miklu tilfinningafári stjórnarandstöðunnar fremur en skynsamlegum málflutningi.

„Þannig hefur einn þingmaður Sjálfstæðisflokks nýlega ýjað að því að ríkisstjórnin sé meðvitað að stuðla að verra efnahagsástandi til að auka lýkur á að þjóðin samþykki að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið. Sá málflutningur er Sjálfstæðisflokknum ekki til sóma. Óttinn við já-ið má ekki ræna þingmenn stjórnarandstöðunnar allri skynsemi, en virðist samt á góðri leið með að gera það.“

