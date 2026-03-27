Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“

Föstudaginn 27. mars 2026 17:52

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar tekur sig til og bregst í nýju myndbandi á samfélagsmiðlum við orðljótum athugasemdum um hana sjálfa. Sumar þeirra eru ansi svæsnar og lítið annað en persónulegar svívirðingar og ekki hafa allir þeir sem viðhafa þær þorað að skrifa þær undir sínum eigin nöfnum. Þorgerður Katrín virðist taka þessum ljótu orðum með stóískri ró enda þaulreynd á sviði stjórnmálanna.

Myndbandið er tekið upp í Þýskalandi, þar sem Þorgerður Katrín er stödd, en í því bregst hún við athugasemdum sem birtast jafn óðum á skjánum.

Fyrsta athugasemdin er skrifuð á ensku þar sem viðkomandi biður Guð að hjálpa henni. Þorgerður, sem er alin upp í kaþólskri trú, svarar því þannig að Guð sé með henni alla daga og tekur síðan utan um hálsmen sitt og segir:

„Þessi hérna líka.“

Um er að ræða hálsmen með krossi og er hún því væntanlega að vísa til Jesú Krists.

Athugasemd um að hún eldist eins og banani og mikið sé því á eiginmann hennar Kristján Arason lagt svarar Þorgerður Katrín þannig að hún sé afar móðguð yfir þessu þar sem hún þoli ekki banana og hefði fremur kosið að vera líkt við annan ávöxt, t.d. myglaða appelsínu.

Hún tekur vel í athugasemd um að hún eigi að fara í frí og segist ætla sér að nota komandi helgi í að heimsækja son sinn, Gísla Þorgeir Kristjánsson atvinnumann í handbolta hjá Magdeburg í Þýskalandi.

Búr

Athugasemd sem kemur augljóslega frá falsreikningi um að hún sé „landráðatrunta“ sem loka eigi inni í búri svarar ráðherrann þannig að henni líði ekki vel í búri og allir eigi að vera frjálsir.

Einn skrifar:

„Meiri orgían þetta stjórnarsamstarf.“

Því svarar Þorgerður Katrín:

„Það er mjög gaman hjá okkur Ingu og Kristrúnu. Það er bara nokkuð skemmtileg orgía þar í gangi.“

Þorgerður lýsir sig því næst ósammála athugasemd frá falsreikningi þar sem viðkomandi segist halda að konur séu óhæfar í stjórnmálum. Hún bendir á að ekkert nema karlar hafi líkað við athugasemdina.

Einn karlmaður sem skrifar athugasemd undir nafni kallar Þorgerði Katrínu stríðsglæpamann sem hljóta eigi dauðarefsingu en hún segist vera á móti dauðarefsingum.

Gapastokkur

Annar karlmaður segir að setja eigi Þorgerði Katrínu í gapastokk:

„Nei, hann hentar mér ekki. Ekki spennt fyrir honum.“

Annar segir „út með gæruna“ en Þorgerður segir íslenska gæru mjög fína og hún styðji hana.

Í einni athugasemd er spurt hvort Þorgerður Katrín hafi ekki verið í brjóstahaldara þegar hún var gestur í þætti Gísla Marteins Baldurssonar á RÚV:

„Ég var reyndar í brjóstahaldara hjá Gísla Marteini en hann var hlýralaus, haldarinn.“

Síðasta ljóta kommentinu, um að Þorgerður Katrín sé ömurleg og hafi ekki gefið Íslandi annað en áðurnefndan Gísla Þorgeir svarar hún með eftirfarandi hætti:

„Ég er ánægð með öll börnin mín þrjú. Þau eru mikil gjöf.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

