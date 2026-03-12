Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“

Tvær fyrrverandi kærustur Kristjáns Einars Sigurbjörnssonar sjómanns, sem þekktur er undir gælunafninu Kleini, hafa stigið fram í vikunni og greint frá ofbeldi í sambandi með honum, þær Svala Björgvinsdóttir söngkona og Hafdís Björg Kristjánsdóttir einkaþjálfari. Svala og Kristján Einar byrjuðu saman í ágúst árið 2020, upp úr sambandinu slitnaði þegar hann var handtekinn á Spáni í mars árið 2022. Í mars ári síðar byrjuðu hann og Hafdís Björg saman, sambandinu lauk sumarið 2024.
Svala birti yfirlýsingu í gær, þar sem hún sagðist styðja alla þolendur ofbeldis.
Áður hafði Hafdís Björg tjáð sig og birt myndband á samfélagsmiðlum. Í dag birti hún svo nokkur myndskeið í sögusvæði (e. stories) á Instagram.
Kristján Einar var handtekinn ásamt tveimur öðrum mönnum, grunaðir um meinta hópnauðgun gagnvart konu á þrítugsaldri, á laugardagsnótt, á hóteli á Akureyri. DV greindi fyrst frá málinu á sunnudag. Mennirnir voru látnir lausir á mánudagskvöld og var ekki krafist gæsluvarðhalds yfir þeim.
Í myndskeiðunum sem Hafdís Björg birti í dag segist hún ekki hafa ætlað að tala meira um sitt mál, hafa sett sitt út og náð markmiði sínu, skilaboðin hafi komist til meints þolanda á Akureyri og hennar fjölskyldu og hún muni styðja þau alla leið í þeirra máli.
Í gær birti Kristján Einar örstutta yfirlýsingu á Instagram þar sem hann lýsir yfir sakleysi sínu og segist ekki ætla að tjá sig frekar meðan nauðgunarmálið á Akureyri er til rannsóknar hjá lögreglu.
„Það kom engum á óvart að hann myndi gefa út yfirlýsingu um að hann væri saklaus. Þetta snýst bara um að það er komið gott. Maðurinn þarf að fara að taka ábyrgð á hlutunum og kerfið þarf að fara að hysja upp um sig brækurnar.“
segir Hafdís Björg og segir hún það fáránlegt að mönnunum í málinu á Akureyri hafi verið sleppt.
Hún beinir þeim tilmælum til almennings að vara sig í nafngreiningum í málum sem þessum. Æskuvinur Kristjáns Einars hafi meðal annars verið nafngreindur og tengdur málinu á Akureyri og segir Hafdís Björg hann ekkert koma því máli við.
„Þegar kemur að svona málum, fólk verður svo forvitið og það vilja allir vera fyrstir með fréttirnar. Þið þurfið að passa ykkur hverja þið eruð að nafngreina. Það er verið að rústa lífi fólks sem tengist þessu ekki á neinn hátt. Það er ógeðslega sorglegt og ógeðslega ljótt. Leyfið þessu bara að fara réttan farveg, þetta fer fyrir dóm, þeir verða allir nafngreindir. Þetta var tekið upp og þeir voru handteknir, þetta er allt þarna úti og ef þetta fer fyrir dóm þá verður farið yfir þetta allt saman.“
Hafdís Björg segir að það sé einmitt ástæðan fyrir því að sjálf hafi hún ekki kært í sínu máli.
„Ég fór með rannsókn yfir kærumálin, hvort ég ætti að kæra og hvort ég væri tilbúin í það. Ég er ekki einu sinni tilbúin í það í dag. Ég er bara hálfnuð með mína áfallavinnu. Ég hefði þurft að fara yfir hvern einasta atburð í díteil. Svo hefði það þurft að fara fyrir dóm, sem þýðir það að fjölmiðlar hefðu tekið það upp og þetta hefði verið birt fyrir alla. Ég var ekki tilbúin í það og ég vil ekki birta mín blæðandi sár fyrir alþjóð af því það eru svo margir virkilega greindarskertir sem eru bara ógeðslega ljótir og að vera brotin og opna fyrir þetta og fá síðan skituna ofan á það.“
Segir hún að hún hafi verið haldin brenglaðri meðvirkni, taka fulla ábyrgð á því og þurfa að lifa með því og að hafa fegrað fyrrum unnusta sinn á samfélagsmiðlum.
„Ég þurfti bara að horfa í eigin barm og athuga hvað var brotið hjá mér, sem sóttist í samskipti við hann.“
Segist hún þakklát fyrir allan stuðning sem hún hefur fengið bæði fyrir að stíga fram og eftir að hún steig fram með ofbeldið.
„Svala gerði allt í sínu valdi til að vara mig við þegar ég var að byrja með honum. En þá var búið að love-bomba mig í drasl og ég kenndi neyslunni um að hann hafi gert þessa hluti, hann ætlaði að vera edrú og vildi allt sem ég vildi. Ég var bara ástsjúk og sá ekki sólina fyrir manninum og hann málaði upp fyrir mig mynd sem ég hélt ég fengi. Sem var annað og þá var skömmin orðin of mikil og of seint að bakka og ég vildi bara sýna og sanna að hann hafði að geyma manninn sem ég var búin að berjast fyrir. Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna.“
Fylgjendafjöldi Kristjáns Einars Sigurbjörnssonar á Instagram hefur hrunið eftir fregnir af handtöku hans um helgina.
