Kleini lýsir yfir sakleysi

Kristján Einar Sigurbjörnsson, oftast kallaður Kleini, hefur birt örstutta yfirlýsingu vegna hópnauðgunarmálsins á Akureyri.
Kleini var ásamt tveimur öðrum mönnum handtekinn síðasta sunnudag, en sleppt síðar um kvöldið. Mennirnir eru undir rannsókn Lögreglunnar á Norðurlandi eystra vegna gruns um að þeir hafi nauðgað konu á þrítugsaldri á hóteli í miðbæ Akureyrar og misþyrmt henni með ýmsum hætti.
Kleini hefur birt eftirfarandi yfirlýsingu um málið á samfélagsmiðlum sínum:
Yfirlýsing
Meint kynferðisbrot á Akureyri
Ég er saklaus af þeim ásökunum sem komið hafa fram.
Ég mun ekki tjá mig frekar um málið á meðan það er til rannsóknar hjá lögreglu.
DV hafði í dag samband við Skaphéðinn Aðalsteinsson, yfirlögregluþjón hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra, og spurðist fyrir um rannsókn málsins. Hann vildi ekki tjá sig um rannsóknina að öðru leyti en því að hún væri á frumstigi. Töluverðra gagna hefði þó verið aflað.