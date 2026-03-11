fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Kleini lýsir yfir sakleysi

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 11. mars 2026 18:34

Kristján Einar Sigurbjörnsson

Kristján Einar Sigurbjörnsson, oftast kallaður Kleini, hefur birt örstutta yfirlýsingu vegna hópnauðgunarmálsins á Akureyri.

Kleini var ásamt tveimur öðrum mönnum handtekinn síðasta sunnudag, en sleppt síðar um kvöldið. Mennirnir eru undir rannsókn Lögreglunnar á Norðurlandi eystra vegna gruns um að þeir hafi nauðgað konu á þrítugsaldri á hóteli í miðbæ Akureyrar og misþyrmt henni með ýmsum hætti.

Kleini hefur birt eftirfarandi yfirlýsingu um málið á samfélagsmiðlum sínum:

Yfirlýsing

Meint kynferðisbrot á Akureyri

Ég er saklaus af þeim ásökunum sem komið hafa fram. 

Ég mun ekki tjá mig frekar um málið á meðan það er til rannsóknar hjá lögreglu.

DV hafði í dag samband við Skaphéðinn Aðalsteinsson, yfirlögregluþjón hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra, og spurðist fyrir um rannsókn málsins. Hann vildi ekki tjá sig um rannsóknina að öðru leyti en því að hún væri á frumstigi. Töluverðra gagna hefði þó verið aflað.

