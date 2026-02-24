Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk

Sala á nýjum Tesla bifreiðum í Evrópu féll um 17 prósent í janúar miðað við sama mánuð ári áður. Þetta er þrettándi mánuðurinn í röð sem salan minnkar.
CNBC greinir frá þessu.
Upphaf ársins hefur verið mjög lélegt hjá Tesla í Evrópu. Á sama tíma hefur kínverski rafbílaframleiðandinn BYD verið á miklu flugi og tvöfaldað markaðshlutfall sitt í ríkjum Evrópusambandsins, Noregi, Bretlandi, Sviss og á Íslandi.
Alls seldust 8.075 nýjar Tesla bifreiðar í janúar í Evrópu. Það er 17 prósentum minna en í janúar árið 2025. Markaðshlutfallið er nú 0,8 prósent en var 1 prósent fyrir ári.
„Ímynd Tesla hefur versnað í Evrópu á undanförnu ári og fólk hefur nú meiri valkosti með fleiri rafbílum á góðum verðum, meðal annars BYD og aðra eins og MG og ZEEKR sem hafa verið að koma inn á markaðinn, en Tesla skortir nýjar gerðir,“ segir Rico Luman, hagfræðingur hjá hollenska bankanum ING.
Eins og flestir vita er Tesla að hluta til í eigu suður afríska hægri öfgamannsins Elon Musk. En hann hefur valdið mikilli ólgu í Evrópu að undanförnu, meðal annars með stuðningi sínum við hægri öfgaflokka á borð við AfD í Þýskalandi sem og stuðningi sínum við Donald Trump sem er gríðarlega óvinsæll í Evrópu um þessar mundir.
Luman bendir einnig á að mikið af Tesla bifreiðum sem hafa verið í leigu eru nú komnir í sölu. Það hafi ýtt verðinu á notuðum Tesla bílum niður í álfunni.