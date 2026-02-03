Andlátið í Vestmannaeyjum: Hafa ekki tekið ákvörðun um gæsluvarðhald

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort farið verður fram á gæsluvarðhald yfir tveimur einstaklingum sem voru handteknir í gær vegna rannsóknar á andláti á heilbrigðisstofnun í Vestmannaeyjum. RÚV greinir frá.
Andlátið bar að í síðustu viku og hinn látni einstaklingur bjó á dvalarheimili. Heimildir mbl.is herma að hin handteknu séu starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, annar sé hjúkrunarfræðingur. Samkvæmt frétt RÚV leggur stofnunin áherslu á fullt samstarf við lögreglu í rannsókn hennar á málinu.
Mbl.is greindi frá því að grunur væri um að lyfjagjöf hafi verið orsök andlátsins.