Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“

Í aðdraganda hótana Donald Trump Bandaríkjaforseta um að taka Grænland með hervaldi var hann duglegur að birta á samfélagsmiðlum myndir sem sýna áttu vilja hans til að landið yrði hluti af Bandaríkjunum. Hann hefur ekki birt slíkar myndir síðan að hann sagðist ekki ætla að beita bandaríska hernum til að ná yfirráðum yfir Grænlandi og tilkynnt var að samið yrði um aukinn viðbúnað Bandaríkjanna í landinu, án þess þó að þau tækju það beinlínis yfir. Nú hefur hann hins vegar birt nýja Grænlandsmynd sem vakið hefur nokkra furðu. Sumir telja myndefnið lýsa fáfræði en aðrir velta fyrir sér hvort einhver dýpri skilaboð sé að finna í henni.
Myndin er bersýnilega búin til með gervigreind en á henni má sjá í baksvip forsetans og mörgæsar, sem heldur á bandaríska fánanum, ganga í átt að ísilögðum fjöllum en í fjarska sést grænlenski fáninn. Myndin var meðal annars birt á Facebook-síðu Hvíta hússins og með birtingunni fylgdu orðin „embrace the penguin“ sem má líklega þýða sem: umvefjið mörgæsina.
Eins og glöggir lesendur ættu að vita eru engar mörgæsir á norðurskautssvæðinu heldur halda þær sig á suðurskautssvæðinu.
Myndin hefur verið rædd mikið á samfélagsmiðlum og andstæðingar forsetans innan sem utan Bandaríkjanna hafa margir hverjir gert grín að myndinni og kallað hana heimskulega.
Sumir velta hins vegar fyrir sér hvort að það sé einhver dýpri merking á bak við hana en einn þeirra er Hjálmar Gíslason athafnamaður sem hefur mikla reynslu úr tæknigeiranum:
„Gefum okkur í smá stund að þetta sé ekki (bara) fáviska: Hver er þá tilgangurinn hérna? Að búa til umtal um það hvað þau séu fávís, af því að umtalið eitt er einhvers virði fyrir þau? Vísun í „nihilist penguin“ með miklu dýpri undirtón. Það er ekki einhver ignoramus sem veit ekki að mörgæsir búa á suðurhvelinu sem vísar í Werner Herzog? (sjá: https://kottke.org/24/12/werner-herzogs-nihilist-penguin) – Trump leiðir þarna mörgæsina sem í myndinni/meme-inu valdi að fara hvorki að ná sér í mat né aftur til hópsins (the „colony“) – og lét lífið fyrir vikið. Eitthvað allt annað? Eða bara fáviska sem ég er að lesa of mikið í?“
Karen Kjartansdóttir almannatengill og þjóðfélagsrýnir taldi þó ekkert dýpra liggja á bak við myndina annað en fáfræði:
„Ég held alltaf að þetta sé frá grínreikningum en nei, þetta er frá Hvíta húsinu og Trumparar halda greinilega að mörgæsir búi á Grænlandi.“
Í athugasemd við færslu Hjálmars segist hún ekki lengur vera jafn viss um það:
„Ég er einmitt búin að vera að reyna að lesa í þetta. Ef þau eru ekki bara svona heimsk þá eru þau að kanna hve langt stuðningsfólk þeirra er til í að ganga við að afneita veruleikanum og umvefja vitfirringuna.“
Myndin hefur einnig skiljanlega verið rædd í Danmörku enda hafa hótanir forsetans beinst líka að því landi þar sem Grænland er hluti af danska konungsríkinu.
Lars Christensen hagfræðingur, sem er einna þekktastur á Íslandi fyrir rannsóknir sínar og greiningar á íslenskum efnahagsmálum, er ekki mikill aðdáandi Trump. Hann skrifar á Facebook:
„Mörgæs á Grænlandi? Það eru algengir fordómar í Evrópu um að Bandaríkjamenn séu svolítið heimskir, ósiðmenntaðir og með litla menntun. Það verður hins vegar sífellt erfiðara að segja að það séu bara fordómar.“
Í umfjöllun TV2 kemur fram að þessi orð sem fylgja myndina um að umvefja mörgæsina eigi rætur sínar í náttúrulífsmynd frá 2007 en þar komi fyrir mörgæs sem yfirgefi þann hóp sem hún hafi tilheyrt og gangi út í ísilagða auðnina þótt það kosti hana lífið.
Myndskeiði úr myndinni af umræddri mörgæs ganga út í auðnina undir áðurnefndum orðum hefur að sögn TV2 verið deilt víða í netheimum en þar á meðal hefur því verið deilt á samfélagsmiðlum stríðsmálaráðuneytisins bandaríska. Samkvæmt TV2 hefur myndskeiðinu og orðunum einkum verið deilt ef ætlunin sé að tjá tilvistarkreppu og þrá til að ganga í burtu frá núverandi lífi. Þetta sé líka gert til að tjá þrá til að ná einhverju markmiði sama hvað það kosti eða til að tjá leit eftir einhverju stærra og mikilfenglegra en viðkomandi sé.
Hvað Trump og hans fólki gangi til með að birta myndina af honum og mörgæs og myndskeiðið úr dýralífsmyndinni sé hins vegar ekki vitað.