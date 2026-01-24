fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“

Ritstjórn DV
Laugardaginn 24. janúar 2026 14:30

Donald J. Trump, forseti Bandaríkjanna

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í aðdraganda hótana Donald Trump Bandaríkjaforseta um að taka Grænland með hervaldi var hann duglegur að birta á samfélagsmiðlum myndir sem sýna áttu vilja hans til að landið yrði hluti af Bandaríkjunum. Hann hefur ekki birt slíkar myndir síðan að hann sagðist ekki ætla að beita bandaríska hernum til að ná yfirráðum yfir Grænlandi og tilkynnt var að samið yrði um aukinn viðbúnað Bandaríkjanna í landinu, án þess þó að þau tækju það beinlínis yfir. Nú hefur hann hins vegar birt nýja Grænlandsmynd sem vakið hefur nokkra furðu. Sumir telja myndefnið lýsa fáfræði en aðrir velta fyrir sér hvort einhver dýpri skilaboð sé að finna í henni.

Myndin er bersýnilega búin til með gervigreind en á henni má sjá í baksvip forsetans og mörgæsar, sem heldur á bandaríska fánanum, ganga í átt að ísilögðum fjöllum en í fjarska sést grænlenski fáninn. Myndin var meðal annars birt á Facebook-síðu Hvíta hússins og með birtingunni fylgdu orðin „embrace the penguin“ sem má líklega þýða sem: umvefjið mörgæsina.

Mynd: Skjáskot Facebook síða Hvíta hússins.

Eins og glöggir lesendur ættu að vita eru engar mörgæsir á norðurskautssvæðinu heldur halda þær sig á suðurskautssvæðinu.

Myndin hefur verið rædd mikið á samfélagsmiðlum og andstæðingar forsetans innan sem utan  Bandaríkjanna hafa margir hverjir gert grín að myndinni og kallað hana heimskulega.

Dýpri

Sumir velta hins vegar fyrir sér hvort að það sé einhver dýpri merking á bak við hana en einn þeirra er Hjálmar Gíslason athafnamaður sem hefur mikla reynslu úr tæknigeiranum:

„Gefum okkur í smá stund að þetta sé ekki (bara) fáviska: Hver er þá tilgangurinn hérna? Að búa til umtal um það hvað þau séu fávís, af því að umtalið eitt er einhvers virði fyrir þau? Vísun í „nihilist penguin“ með miklu dýpri undirtón. Það er ekki einhver ignoramus sem veit ekki að mörgæsir búa á suðurhvelinu sem vísar í Werner Herzog? (sjá: https://kottke.org/24/12/werner-herzogs-nihilist-penguin) – Trump leiðir þarna mörgæsina sem í myndinni/meme-inu valdi að fara hvorki að ná sér í mat né aftur til hópsins (the „colony“) – og lét lífið fyrir vikið. Eitthvað allt annað? Eða bara fáviska sem ég er að lesa of mikið í?“

Karen Kjartansdóttir almannatengill og þjóðfélagsrýnir taldi þó ekkert dýpra liggja á bak við myndina annað en fáfræði:

„Ég held alltaf að þetta sé frá grínreikningum en nei, þetta er frá Hvíta húsinu og Trumparar halda greinilega að mörgæsir búi á Grænlandi.“

Í athugasemd við færslu Hjálmars segist hún ekki lengur vera jafn viss um það:

„Ég er einmitt búin að vera að reyna að lesa í þetta. Ef þau eru ekki bara svona heimsk þá eru þau að kanna hve langt stuðningsfólk þeirra er til í að ganga við að afneita veruleikanum og umvefja vitfirringuna.“

Hvað segja Danir?

Myndin hefur einnig skiljanlega verið rædd í Danmörku enda hafa hótanir forsetans beinst líka að því landi þar sem Grænland er hluti af danska konungsríkinu.

Lars Christensen hagfræðingur, sem er einna þekktastur á Íslandi fyrir rannsóknir sínar og greiningar á íslenskum efnahagsmálum, er ekki mikill aðdáandi Trump. Hann skrifar á Facebook:

„Mörgæs á Grænlandi? Það eru algengir fordómar í Evrópu um að Bandaríkjamenn séu svolítið heimskir, ósiðmenntaðir og með litla menntun. Það verður hins vegar sífellt erfiðara að segja að það séu bara fordómar.“

Í umfjöllun TV2 kemur fram að þessi orð sem fylgja myndina um að umvefja mörgæsina eigi rætur sínar í náttúrulífsmynd frá 2007 en þar komi fyrir mörgæs sem yfirgefi þann hóp sem hún hafi tilheyrt og gangi út í ísilagða auðnina þótt það kosti hana lífið.

Myndskeiði úr myndinni af umræddri mörgæs ganga út í auðnina undir áðurnefndum orðum hefur að sögn TV2 verið deilt víða í netheimum en þar á meðal hefur því verið deilt á samfélagsmiðlum stríðsmálaráðuneytisins bandaríska. Samkvæmt TV2 hefur myndskeiðinu og orðunum einkum verið deilt ef ætlunin sé að tjá tilvistarkreppu og þrá til að ganga í burtu frá núverandi lífi. Þetta sé líka gert til að tjá þrá til að ná einhverju markmiði sama hvað það kosti eða til að tjá leit eftir einhverju stærra og mikilfenglegra en viðkomandi sé.

Hvað Trump og hans fólki gangi til með að birta myndina af honum og mörgæs og myndskeiðið úr dýralífsmyndinni sé hins vegar ekki vitað.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hundaeigandi vísar hörðum ásökunum í garð hundsins hans á bug – Sveitarstjórinn bannaði hundahaldið án tilskilinnar heimildar
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Neitað um dvalarleyfi þrátt fyrir að eiga íslenskan föður – Ljósmyndir og skjáskot dugðu ekki til
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm

Mest lesið

Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“

Nýlegt

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Neitað um dvalarleyfi þrátt fyrir að eiga íslenskan föður – Ljósmyndir og skjáskot dugðu ekki til
Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“
Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Mikil vonbrigði í Malmö
Fréttir
Í gær

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Fréttir
Í gær
Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir
Fréttir
Í gær
Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna
Fréttir
Í gær

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“
Fréttir
Í gær

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara
Fréttir
Í gær
„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“
Fréttir
Í gær

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Í gær
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Í gær
Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Í gær

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Í gær

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Í gær
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Í gær
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Í gær

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt
Fréttir
Í gær
Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess
Fréttir
Í gær
Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Í gær

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Í gær

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Í gær
Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“

Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir aldrei fleiri bílastæði í borginni – „Þessi umræða er mesta væl sögunnar….“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði