Dregur í land með hluta móðgana sinna

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur vakið mikla reiði og særindi í ýmsum NATO-ríkjum með ummælum í garð framlags hermanna frá þessum ríkjum til hinna áralöngu hernaðaraðgerða í Afganistan. Hefur hann meðal annars sagt að hermenn frá öðrum ríkjum en Bandaríkjunum hafi haldið sig til hlés í átökum og passað sig að fara ekki of nærri víglínunni. Hefur hann meðal annars nefnt hermenn frá Danmörku, Bretlandi og Kanada í þessu samhengi. Hafa þessi orð valdið miklum særindum og reiði í þessum löndum og talin vera móðgun við minningu hermanna þessara ríkja sem féllu í Afganistan og við framlag þeirra hermanna sem lifðu af en biðu eins og margir bandarískir hermenn varanlegan skaða af. Hafa á samfélagsmiðlum birst fjöldi mynda af líkkistum hermanna þessara ríkja sem féllu í Afganistan og fjöldi viðtala birst í fjölmiðlum við m.a. danska hermenn sem börðust við hlið kollega sinna frá Bandaríkjunum. Forsetinn hefur nú í raun dregið hluta orða sinna til baka en ekki að öllu leyti.
Trump birti nú fyrir stundu færslu um breska hermenn á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann dregur þó ekki fyrri orð sín með beinum hætti til baka og biðst heldur ekki afsökunar eins og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hafði krafist. Trump skrifar:
„Hinir frábæru og hugrökku hermenn Bretlands munu alltaf standa með Bandaríkjunum. Í Afganistan féllu 457 þeirra, margir særðust illa og þeir voru meðal hinna merkustu stríðsmanna. Þetta eru tengsl sem eru of sterk til að rofna nokkurn tímann. Breski herinn, með sitt mikla hjarta og sál, stendur engum her að baki (nema þeim bandaríska). Okkur þykir vænt um ykkur öll og mun ávallt þykja það.“
Ljóst er hins vegar að Danir, Kanadamenn og fleiri ríki sem áttu hermenn sem féllu í Afganistan bíða eftir sams konar orðum um þá og einn þeirra sem krefst þess opinberlega er danski hagfræðingurinn Lars Christensen, sem er þekktur hér á landi fyrir skrif sín um íslenska efnahagsmál. Hann skrifar á Facebook:
„Gerðu svona færslu um Danmörku og Kanada.“