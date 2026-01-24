fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dregur í land með hluta móðgana sinna

Ritstjórn DV
Laugardaginn 24. janúar 2026 18:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur vakið mikla reiði og særindi í ýmsum NATO-ríkjum með ummælum í garð framlags hermanna frá þessum ríkjum til hinna áralöngu hernaðaraðgerða í Afganistan. Hefur hann meðal annars sagt að hermenn frá öðrum ríkjum en Bandaríkjunum hafi haldið sig til hlés í átökum og passað sig að fara ekki of nærri víglínunni. Hefur hann meðal annars nefnt hermenn frá Danmörku, Bretlandi og Kanada í þessu samhengi. Hafa þessi orð valdið miklum særindum og reiði í þessum löndum og talin vera móðgun við minningu hermanna þessara ríkja sem féllu í Afganistan og við framlag þeirra hermanna sem lifðu af en biðu eins og margir bandarískir hermenn varanlegan skaða af. Hafa á samfélagsmiðlum birst fjöldi mynda af líkkistum hermanna þessara ríkja sem féllu í Afganistan og fjöldi viðtala birst í fjölmiðlum við m.a. danska hermenn sem börðust við hlið kollega sinna frá Bandaríkjunum. Forsetinn hefur nú í raun dregið hluta orða sinna til baka en ekki að öllu leyti.

Bara Bretland

Trump birti nú fyrir stundu færslu um breska hermenn á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann dregur þó ekki fyrri orð sín með beinum hætti til baka og biðst heldur ekki afsökunar eins og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hafði krafist. Trump skrifar:

„Hinir frábæru og hugrökku hermenn Bretlands munu alltaf standa með Bandaríkjunum. Í Afganistan féllu 457 þeirra, margir særðust illa og þeir voru meðal hinna merkustu stríðsmanna. Þetta eru tengsl sem eru of sterk til að rofna nokkurn tímann. Breski herinn, með sitt mikla hjarta og sál, stendur engum her að baki (nema þeim bandaríska). Okkur þykir vænt um ykkur öll og mun ávallt þykja það.“

Ljóst er hins vegar að Danir, Kanadamenn og fleiri ríki sem áttu hermenn sem féllu í Afganistan bíða eftir sams konar orðum um þá og einn þeirra sem krefst þess opinberlega er danski hagfræðingurinn Lars Christensen, sem er þekktur hér á landi fyrir skrif sín um íslenska efnahagsmál. Hann skrifar á Facebook:

„Gerðu svona færslu um Danmörku og Kanada.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Fréttir
Fyrir 28 mínútum
Tvennum sögum fer af drápi ICE í Minneapolis – Lá í jörðinni
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Pétur lagði Heiðu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hundaeigandi vísar hörðum ásökunum í garð hundsins hans á bug – Sveitarstjórinn bannaði hundahaldið án tilskilinnar heimildar
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum

Mest lesið

Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni

Nýlegt

Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Hæsta verðlaunafé sem sést hefur hjá konunum
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“
Margir stuðningsmenn Liverpool hissa
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“
Fréttir
Í gær

Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm

Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Fréttir
Í gær
Spyr hvort stjórnvöld séu reiðubúin að spyrja þjóðina um verðtrygginguna
Fréttir
Í gær
Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“
Fréttir
Í gær

Mikil vonbrigði í Malmö

Mikil vonbrigði í Malmö
Fréttir
Í gær

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Fréttir
Í gær
Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir
Fréttir
Í gær

Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna

Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna
Fréttir
Í gær
Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara
Fréttir
Í gær

„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“

„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“
Fréttir
Í gær

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Í gær
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Í gær
Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Í gær

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Í gær
Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Í gær
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Í gær
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Í gær

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt
Fréttir
Í gær

Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess

Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess
Fréttir
Í gær
Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“

Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ion nauðgaði konu eftir jólaboð

Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“