Þorir Pútín að taka skrefið? – Sérfræðingar telja að hann muni gera það

Það kom heimsbyggðinni algjörlega í opna skjöldu þegar Úkraínumenn réðust inn í Kúrsk og það hefur ekki síður komið á óvart að Rússar hafa ekki brugðist við innrásinni af neinum krafti fram að þessu. En það kemur að því að þeir gera eitthvað því þeir verða að endurheimta héraðið.

Margir hernaðarsérfræðingar hafa velt því upp að líklega hafi Úkraínumenn vonast til að Pútín myndi flytja hersveitir frá Donetsk til Kúrsk til að endurheimta landið. Það getur auðvitað gerst en það eru engin merki um að þeir séu að gera það.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War segir í nýlegri greiningu að enn hafi ekki sést til mikilla liðsflutninga Rússa frá Donetsk en þar halda þeir áfram hægt og bítandi að hrekja Úkraínumenn aftur á bak.

En hvernig ætlar Pútín þá að bregðast við?

Hluti af svarinu fæst með því að skoða þær hersveitir sem Úkraínumenn hafa þurft að takast á við í Kúrsk fram að þessu. Þær samanstanda aðallega af ungum mönnum sem eru að gegna herskyldu sinni.

Margir sérfræðingar telja að nú muni Pútín grípa til þess ráðs að senda þá sem gegna herskyldu á vígvöllinn en það hefur hann ekki gert fram að þessu því rússnesk lög heimila það ekki. En nú er staðan breytt og því gæti Pútín neyðst til að senda þessa tugi þúsunda ungra manna á vígvöllinn.

Rússar glíma við skort á hermönnum og hafa ekki nægan mannafla til að berjast bæði í Úkraínu og Kúrsk. Nú eru þeir væntanlega komnir að endamörkum þess að geta fundið sjálfboðaliða i herinn og því eru þeir sem gegna herskyldu líklega næstir í röðinni. Spurningin er hins vegar hvort það sé pólitískur vilji og þor til að senda þá í stríð.

Það gæti verið mjög eldfimt pólitískt séð að gera það og spurning hvort Pútín sé reiðubúinn til að senda unga menn, sem eru að gegna herskyldu, á vígvöllinn þar sem mikill fjöldi þeirra mun verða drepinn.

Meduza, sem er rússneskur miðill í útlegð, segir að samkvæmt upplýsingum frá heimildarmönnum innan rússneska stjórnkerfisins sé ríkisstjórnin að ræða hvort sendi eigi þá sem eru að gegna herskyldu í stríð. Einnig er rætt hvort grípa eigi til nýrrar herkvaðningar en mikil andstaða er sögð við þá hugmynd því það muni koma illa við atvinnulífið og þar með efnahag landsins.