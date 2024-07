Tæknibilun í vírusvarnarhugbúnaði virðist hafa valdið ringulreið á heimsvísu – „Jæja, þá kemst maður kannski ekki heim“

Kerfisbilun í stýrikerfi Microsoft hefur valdið fullkominni ringulreið á heimsvísu. Búið er að kyrrsetja eða fresta flugferðum um allan heim og þá hafa bankar, fkreditkortafyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki og fjölmiðlar upplifað örðugleika í starfsemi sinni. Vandamálið virðist tengjast nýrri uppfærslu hjá bandaríska hugbúnaðarfyrirtækinu Crowdstrike, sem sérhæfir sig í vírusvörnum og þjónustar meðal annars Microsoft. Svo virðist sem uppfærslan á vírusvarnarforritinu Crowdstrike Falcon valdi því að stýrikerfi tæknirisans hrynur. Microsoft hefur boðað að verið sé að vinna í mildunaraðgerðum en óvíst er hversu hratt lausn finnst á vandanum.

Búast má við gríðarlegum seinkunum og niðurfellingum fluga um allan heim vegna vandamálsins þar sem bókunar- og innritunarkerfi fjölmargra stórra flugfélaga liggur niðri. Hefur verið brugðið á það ráð sumsstaðar að skrifa komu- og brottfarartíma handvirkt á tússtöflur og handskrifuð brottfararspjöld eru farin að láta á sér kræla.

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today 😅 pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr

— Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024