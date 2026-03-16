Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu

Í gærkvöldi að bandarískum tíma fór hin árlega Óskarsverðlaunahátíð fram í Los Angeles í Bandaríkjunum. Meðal þeirra sem komu upp á svið til að taka á móti verðlaunum var kona sem var þó strangt til tekið ekki meðal verðlaunahafa en hún fylgdi aðstandendum heimildarmyndar sem hlaut verðlaunin upp á svið og hún flutti ræðu. Tilefni þess að hún var með þeim í för er hins vegar afar sorglegt en níu ára dóttir konunnar var skotin til bana í skólanum sínum.
Heimildarmyndin All the Empty Rooms sem á íslensku mætti væntanlega kalla Öll tómu herbergin hlaut Óskarinn sem besta myndin í flokki styttri heimildarmynda. Hún er 33 mínútur að lengd en í myndinni ferðast fréttamaðurinn Steve Hartman og ljósmyndarinn Lou Bopp um Bandaríkin og festa á filmu herbergi barna sem látist hafa í skotárásum í skólum en í flestum tilfellum hefur ekkert verið hreyft við herbergjunum síðan börnin létust og því má segja að herbergin hafi orðið að eins konar minnisvörðum um hin látnu börn.
Meðal herbergjanna sem koma fyrir í myndinni er herbergi hinnar níu ára gömlu Jacklyn Jaylen Cazares, sem var yfirleitt kölluð Jackie, en hún var skotin til bana ásamt 18 öðrum nemendum og tveimur kennurum í skotárás í barnaskóla í bænum Uvalde í Texas árið 2022.
Konan sem fylgdi aðstandendum myndarinnar upp á sviðið í gærkvöldi er móðir Jacklyn, Gloria Cazares. Hún sagði í ræðu sinni:
„Jackie er meira en bara fyrirsögn. Hún er ljós okkar og líf. Skotárásir eru nú algengasta dánarorsök barna og unglinga. Við trúum því að ef heimurinn geti séð tómu herbergin þeirra að þá myndu Bandaríkin verða öðruvísi.“