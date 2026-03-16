One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga

Óskarsverðlaunin fóru fram í 98. sinn sunnudaginn 15. mars í Dolby Theatre í Los Angeles. Verðlaunaflokkarnir voru 24 talsins og spjallþáttastjórnandinn
Conan O´Brien var aðalkynnir.
Sinners leiddi með alls 16 tilnefningar, og sló met í fjölda tilnefninga í sögu Óskarsins. One Battle After Another fylgdi fast á eftir með 13. Þar á eftir Frankenstein, Marty Supreme og Sentimental Value með níu tilnefningar.
One Battle After Another vann flest verðlaun, sex talsins fyrir mynd, leikstjórn, handrit byggt á áður útgefnu efni, leikari í aukahlutverki, klipping og hlutverkaval.
Sinners reið ekki feitum hesti frá hátíðinni miðað við fjölda tilnefninga, en fékk fern verðlaun fyrir leikara, handrit, tónlist, og kvikmyndatöku.
Besta mynd var One Battle After Another, besta erlenda myndin Sentimental Value og besta teiknimyndin KPop Demon Hunters.
Bestu leikarar voru Jessie Buckley og Michael B. Jordan, og í aukahlutverkum Amy Madigan og Sean Penn.
Tilnefningar voru eftirfarandi og verðlaunahafi í hverjum flokki er fyrst talinn:
Besta myndin
One Battle After Another
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Leikari í aðalhlutverki
Michael B. Jordan, Sinners
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Wagner Moura, The Secret Agent
Leikkona í aðalhlutverki
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Leikari í aukahlutverki
Sean Penn, One Battle After Another
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Leikkona í aukahlutverki
Amy Madigan, Weapons
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Leikstjórn
One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Sentimental Value
Kvikmyndataka
Sinners
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Train Dreams
Erlend mynd
Sentimental Value
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Handrit byggt á áður útgefnu efni
One Battle After Another
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Train Dreams
Frumsamið handrit
Sinners
Blue Moon
It Was Just An Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Leikin stuttmynd: Hér gerðist sá sjaldgæfi atburður að jafntefli var milli tveggja mynda
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Butcher´s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen´s Period Drama
Teiknuð stuttmynd
The Girl Who Cried Pearls
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Three Sisters
Teiknimynd
KPop Demon Hunters
Arco
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Stutt heimildarmynd
All the Empty Rooms
Armed With Only A Camera
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
Heimildarmynd
Mr. Nobody against Putin
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
The Perfect Neighbor
Lag
Golden – KPop Demon Hunters
Dear Me – Diane Warren: Relentless
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Tónlist
Sinners
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Hlutverkaval
One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Sinners
Hár og förðun
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Búningahönnun
Frankenstein
Avatar: Fire and Ash
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Klipping
One Battle After Another
F1
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Hljóð
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Leikmynd
Frankenstein
Bugonia
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Tæknibrellur
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners