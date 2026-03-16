Mánudagur 16.mars 2026

One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 16. mars 2026 02:38

Óskarsverðlaunin fóru fram í 98. sinn sunnudaginn 15. mars í Dolby Theatre í Los Angeles. Verðlaunaflokkarnir voru 24 talsins og spjallþáttastjórnandinn
Conan O´Brien var aðalkynnir.

Sinners leiddi með alls 16 tilnefningar, og sló met í fjölda tilnefninga í sögu Óskarsins. One Battle After Another fylgdi fast á eftir með 13. Þar á eftir Frankenstein, Marty Supreme og Sentimental Value með níu tilnefningar.

One Battle After Another vann flest verðlaun, sex talsins fyrir mynd, leikstjórn, handrit byggt á áður útgefnu efni, leikari í aukahlutverki, klipping og hlutverkaval.

Sinners reið ekki feitum hesti frá hátíðinni miðað við fjölda tilnefninga, en fékk fern verðlaun fyrir leikara, handrit, tónlist, og kvikmyndatöku.

Besta mynd var One Battle After Another, besta erlenda myndin Sentimental Value og besta teiknimyndin KPop Demon Hunters.

Bestu leikarar voru Jessie Buckley og Michael B. Jordan, og í aukahlutverkum Amy Madigan og Sean Penn.

Tilnefningar voru eftirfarandi og verðlaunahafi í hverjum flokki er fyrst talinn:

Besta myndin

One Battle After Another

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Leikari í aðalhlutverki

Michael B. Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Wagner Moura, The Secret Agent

Leikkona í aðalhlutverki

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Leikari í aukahlutverki

Sean Penn, One Battle After Another

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Sean Penn

Leikkona í aukahlutverki

Amy Madigan, Weapons

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Amy Madigan

Leikstjórn

One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Sentimental Value

Kvikmyndataka

Sinners

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Train Dreams

Autumn Durald Arkapaw er fyrst kvenna og fyrst þeldökkra til að vinna Óskar fyrir kvikmyndatöku

Erlend mynd

Sentimental Value

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Handrit byggt á áður útgefnu efni

One Battle After Another

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Train Dreams

Frumsamið handrit

Sinners

Blue Moon

It Was Just An Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Leikin stuttmynd: Hér gerðist sá sjaldgæfi atburður að jafntefli var milli tveggja mynda

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Butcher´s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen´s Period Drama

Teiknuð stuttmynd

The Girl Who Cried Pearls

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters

Teiknimynd

KPop Demon Hunters

Arco

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Stutt heimildarmynd

All the Empty Rooms

Armed With Only A Camera

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Heimildarmynd

Mr. Nobody against Putin

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

The Perfect Neighbor

Lag

Golden – KPop Demon Hunters

Dear Me – Diane Warren: Relentless

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Tónlist

Sinners

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Hlutverkaval

One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sinners

Hár og förðun

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Búningahönnun

Frankenstein

Avatar: Fire and Ash

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Jacob Elordi í hlutverki sínu í Frankenstein sem Deborah L. Scott hlaut verðlaun fyrir búningahönnun

Klipping

One Battle After Another

F1

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Hljóð

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Leikmynd

Frankenstein

Bugonia

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Tæknibrellur

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

