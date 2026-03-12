Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra

Laura Orrico, 49 ára samskiptaráðgjafi frá Chicago, fæddi dótturina Avianu á síðasta ári. Faðir barnsins, Ryan Orrico, lést árið 2015 eftir langa baráttu við heilaæxli.
Áður en hann hóf krabbameinsmeðferð árið 2007 ákváðu hjónin, að ráði lækna, að frysta sæði hans þar sem lyfjameðferð gæti haft áhrif á frjósemi.
Laura sagði The Sun sögu sína en í viðtalinu kemur fram að Laura og Ryan hafi kynnst árið 1999 þegar þau voru bæði 22 ára. Þau giftu sig árið 2004 og höfðu rætt að eignast börn síðar á lífsleiðinni á meðan þau einbeittu sér að starfsferli sínum.
Ryan starfaði við handritaskrif og leikstjórn en Laura við leiklist og síðar almannatengsl.
Árið 2007 breyttist líf þeirra skyndilega þegar Ryan fékk flog eftir að hafa glímt við sívaxandi höfuðverk. Rannsóknir leiddu í ljós heilaæxli af þriðju gráðu og gekkst hann undir aðgerð og síðar lyfjameðferð. Í aðdraganda meðferðarinnar var sæði hans fryst með samþykki þeirra beggja.
Næstu ár snerust að miklu leyti um meðferð og endurhæfingu. Árið 2013 hófu þau tilraunir til að eignast barn með hjálp frjósemismeðferða. Þrjár tilraunir með svokallaða tæknisæðingu (IUI) báru ekki árangur og þegar fjórða tilraunin leiddi til þungunar endaði hún með fósturláti. Í kjölfarið fylgdu fleiri stuttar meðgöngur sem einnig enduðu með missi.
Haustið 2014 versnaði heilsu Ryan þegar æxlið tók að vaxa á ný. Hann lést í apríl 2015, 39 ára að aldri.
Á árunum eftir andlátið vann Laura úr sorginni en hélt áfram að greiða fyrir geymslu sæðisins sem fryst hafði verið á sínum tíma. Hún hafði vonast til að eignast barn í framtíðinni en sagðist lengi hafa viljað gera það með maka.
Árið 2025, þegar hún var 48 ára, ákvað hún hins vegar að reyna sjálf með glasafrjóvgun (IVF) og nota sæði eiginmanns síns. Það tókst tókst og tveimur vikum eftir uppsetningu fékk hún staðfest að hún væri ófrísk.
„Ég var einhleyp og vildi ekki flýta mér inn í samband bara til að eiga möguleika á barni. Og ég vildi ekki vera komin á fimmtugsaldur og enn að reyna. Ég hugsaði um gjöfina sem Ryan hafði skilið eftir fyrir mig og vissi að þetta væri mitt augnablik.“
Meðgangan gekk vel og án alvarlegra fylgikvilla. Dóttirin Aviana fæddist síðar sama ár.
Laura segir að ákvörðun Ryan um að frysta sæði sitt á sínum tíma hafi gert það mögulegt að uppfylla draum hennar um að verða móðir, jafnvel mörgum árum eftir andlát hans. Hún segir jafnframt að stuðningur fjölskyldu og vina hafi skipt miklu máli á þessu ferðalagi
„Í öllum skoðunum fann ég fyrir nærveru Ryans. Það var eins og hann væri á himnum og verndaði okkur,“ segir hún.