fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra

Fókus
Fimmtudaginn 12. mars 2026 07:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandarísk kona eignaðist nýlega dóttur með hjálp glasafrjóvgunar. Það væri vart í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að faðirinn er eiginmaður hennar sem lést úr krabbameini fyrir tíu árum síðan.

Laura Orrico, 49 ára samskiptaráðgjafi frá Chicago, fæddi dótturina Avianu á síðasta ári. Faðir barnsins, Ryan Orrico, lést árið 2015 eftir langa baráttu við heilaæxli.

Áður en hann hóf krabbameinsmeðferð árið 2007 ákváðu hjónin, að ráði lækna, að frysta sæði hans þar sem lyfjameðferð gæti haft áhrif á frjósemi.

Árið 2007 breyttist allt

Laura sagði The Sun sögu sína en í viðtalinu kemur fram að Laura og Ryan hafi kynnst árið 1999 þegar þau voru bæði 22 ára. Þau giftu sig árið 2004 og höfðu rætt að eignast börn síðar á lífsleiðinni á meðan þau einbeittu sér að starfsferli sínum.

Ryan starfaði við handritaskrif og leikstjórn en Laura við leiklist og síðar almannatengsl.

Árið 2007 breyttist líf þeirra skyndilega þegar Ryan fékk flog eftir að hafa glímt við sívaxandi höfuðverk. Rannsóknir leiddu í ljós heilaæxli af þriðju gráðu og gekkst hann undir aðgerð og síðar lyfjameðferð. Í aðdraganda meðferðarinnar var sæði hans fryst með samþykki þeirra beggja.

Lést aðeins 39 ára að aldri

Næstu ár snerust að miklu leyti um meðferð og endurhæfingu. Árið 2013 hófu þau tilraunir til að eignast barn með hjálp frjósemismeðferða. Þrjár tilraunir með svokallaða tæknisæðingu (IUI) báru ekki árangur og þegar fjórða tilraunin leiddi til þungunar endaði hún með fósturláti. Í kjölfarið fylgdu fleiri stuttar meðgöngur sem einnig enduðu með missi.

Haustið 2014 versnaði heilsu Ryan þegar æxlið tók að vaxa á ný. Hann lést í apríl 2015, 39 ára að aldri.

Á árunum eftir andlátið vann Laura úr sorginni en hélt áfram að greiða fyrir geymslu sæðisins sem fryst hafði verið á sínum tíma. Hún hafði vonast til að eignast barn í framtíðinni en sagðist lengi hafa viljað gera það með maka.

Fann fyrir nærveru hans

Árið 2025, þegar hún var 48 ára, ákvað hún hins vegar að reyna sjálf með glasafrjóvgun (IVF) og nota sæði eiginmanns síns. Það tókst tókst og tveimur vikum eftir uppsetningu fékk hún staðfest að hún væri ófrísk.

„Ég var einhleyp og vildi ekki flýta mér inn í samband bara til að eiga möguleika á barni. Og ég vildi ekki vera komin á fimmtugsaldur og enn að reyna. Ég hugsaði um gjöfina sem Ryan hafði skilið eftir fyrir mig og vissi að þetta væri mitt augnablik.“

Meðgangan gekk vel og án alvarlegra fylgikvilla. Dóttirin Aviana fæddist síðar sama ár.

Laura segir að ákvörðun Ryan um að frysta sæði sitt á sínum tíma hafi gert það mögulegt að uppfylla draum hennar um að verða móðir, jafnvel mörgum árum eftir andlát hans. Hún segir jafnframt að stuðningur fjölskyldu og vina hafi skipt miklu máli á þessu ferðalagi

„Í öllum skoðunum fann ég fyrir nærveru Ryans. Það var eins og hann væri á himnum og verndaði okkur,“ segir hún.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra
Fókus
Í gær
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Í gær
Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Fókus
Í gær
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Fókus
Í gær
Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Fókus
Fyrir 2 dögum
Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð

Mest lesið

Kleini lýsir yfir sakleysi
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Nýlegt

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
Fókus
Fyrir 2 dögum
TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm

Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana

Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Fyrir 4 dögum

Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns

Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið

Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Fókus
Fyrir 5 dögum
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið

Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Fókus
Fyrir 6 dögum
Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin

Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 6 dögum

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á
Fókus
Fyrir 6 dögum

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó

Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó
Fókus
Fyrir 1 viku

„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“

„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“
Fókus
Fyrir 1 viku
Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans
Fókus
Fyrir 1 viku
Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum