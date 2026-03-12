fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“

Fimmtudaginn 12. mars 2026 14:30

Dóra Jóhannsdóttir leikstjóri, handritshöfundur og leikkona setur, í ljósi hennar reynslu af baráttunni fyrir því að fá það viðurkennt að hún sé ein af höfundum sjónvarpsþáttaraðarinnar Húsó, spurningamerki við þá nýbreytni RÚV að hafa yfirlýsingu undir öllum veffréttum á miðlinum. Kemur fram í yfirlýsingunni meðal annars að RÚV sá óháð öllum hagsmunum. Dóra segir þetta athyglisvert í ljósi aðkomu RÚV að Húsó og að í fréttum þess hafi ekkert verið minnst á baráttu hennar fyrir að fá sinn rétt sem ein af höfundum þáttanna viðurkenndan.

Eins og DV greindi nýlega frá hefur Dóra barist fyrir því í þrjú ár að hennar nafni yrði bætt inn á lista yfir höfunda þáttanna sem byggja á hennar eigin persónulegu reynslu. Nafn hennar var hins vegar af óþekktum ástæðum tekið af listanum, af framleiðanda þáttanna framleiðslufyrirtækinu Glassriver, og ekki birt þar aftur fyrr en í síðasta mánuði en áður höfðu þættirnir verið teknir úr birtingu á vef RÚV með því fororði að þeir yrðu ekki birtir þar aftur fyrr en höfundalistinn yrði uppfærður.

Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið

Dóra hefur hins vegar ekki enn fengið greitt fyrir vinnu sína við Húsó. Þættirnir voru sýndir á RÚV og eru enn aðgengilegir á vef miðilsins. RÚV greiddi einnig töluverðan hluta af kostnaðinum við framleiðslu þáttanna. Dóra ræddi málið ítarlega í viðtali við Samstöðina sem birt var um síðustu helgi.

Óháð

Nýlega tók RÚV upp á því að bæta eftirfarandi yfirlýsingu undir allar veffréttir sínar:

„RÚV er óháð hagsmunum stjórnmála, viðskipta, opinberra aðila og einkaaðila. Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggir á trúverðugleika og óhlutdrægni. Starfsfólk RÚV starfar samkvæmt vinnureglum um fréttir og dagskrárefni.“

Í samtali við Vísi  sagðist Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttastjóri RÚV bera ábyrgð á þessu og að um tilraun væri að ræða sem sprottin væri af áhyggjum af vaxandi upplýsingaóreiðu.

Dóra segir yfirlýsinguna hins vegar athyglisverða í ljósi þess að fréttastofa RÚV hafi aldrei fjallað um höfundarréttarmál Húsó:

„Þættirnir voru sýndir árið 2024 og endursýndir 2025 án þess að nafn mitt kæmi fram í kreditlistum. Frá því í nóvember hafa birst umfjallanir um málið a.m.k. 13 sinnum á Vísi, Mbl, Mannlífi, DV og Samstöðinni. Ég gaf jafnframt út bók í desember síðastliðnum þar sem fjallað er um málið. Húsó var að verulegu leyti fjármagnað með almannafé, fékk flestar tilnefningar til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna og vann bæði fyrir besta handrit og besta leikna sjónvarpsefnið.“

Dóra minnir á að RÚV hafi fjarlægt þættina af vef sínum í desember 2025 að beiðni Glassriver. Þættirnir hafi síðan birst þar aftur í febrúar 2026 en nú með hennar nafni á lista yfir höfunda. RÚV hafi ekkert minnst á þetta:

„RÚV hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu um að kreditlisti Húsó hafi verið uppfærður rúmum tveimur árum eftir frumsýningu þáttanna. Á sama tíma hefur RÚV birt jákvæðar umfjallanir um framleiðanda þáttanna, Glassriver, án þess að minnst sé á málið.“

 

