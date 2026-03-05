fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 5. mars 2026 15:30

Baldur Rafn og Einar.

Einar Bárðarson og Baldur Rafn Gylfason gera út hlaðvarpið Menn eins og við, þar sem þeir taka fyrir málefni sem margir miðaldra karlar takast á við á hverjum degi. Hlaðvarpið er sprottið úr persónulegri reynslu þeirra félaga.

„Þáttur númer átta byrjaði nú bara á grafalvarlegum nótum enda ætluðum við að ræða skyldur feðra í vetrar- og páskafríum og eitthvað í þeim dúr. Þá fór ég að segja frá því að ég fór á MMA bardagakvöld á laugardagskvöldið og fannst það vera skýrt merki um mið-lífs-krísu,“ segir Einar.

„Þá trompaði Baldur mig með sögu frá sínu laugardagskvöld en þar þræddi hann nýjan VIP klúbb í borginni, tók kampavíns happy-hour á 101 hótel og lét opna fyrir sig tattoostofu í miðborginni á sama tíma og flestir á okkar aldri eru að horfa á kvöldfréttirnar. Þar fékk hópurinn sér hvert tattoo-ið á fætur öðru og þetta toppaði sannarlega mína sögu.“

Einar mælir með því að fólk læri af reynslu þeirra félaga af því sem má vel gera og ekki síður þegar allt fer í skrúfuna og skellihlær að vitleysunni í þeim.

„Það er í raun ekkert hlaðvarp sem talar beint til þessa hóps á þessum forsendum,“ segir Baldur. „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni, menn orðnir veikir af sjúkdómum sem hefði mátt fyrirbyggja, sambönd farin í vaskinn af því þeir áttuðu sig ekki á eigin ábyrgð, eða tengslin við börnin orðin fjarlæg. Okkur langar að taka samtalið fyrr.“

Þeir Baldur og Einar vöktu mikla athygli á síðasta ári þegar þeir opnuðu umræðuna um hárígræðslur. Báðir undirgengust þeir slíkar aðgerðir í fyrravor og deildu vegferðinni af einlægni og opinskáum hætti. Með því tóku þeir virkan þátt í að brjóta niður staðalmyndir um karlmennsku og útlitsumræðu og sýndu að óöryggi, breytingar og sjálfskoðun eru ekki veikleikamerki heldur mannleg reynsla.

„Við erum ekki sérfræðingar í neinu af þessu,“ segir Einar. „Þess vegna fáum við til okkar gæða fólk sem veit hvað það er að tala um. En stundum deilum við líka okkar reynslu og þá er betra að taka því ekki of hátíðlega. Smá húmor hjálpar alltaf.“

Einar og Baldur Rafn

Í Menn eins og við er fjallað um heilsu, bæði andlega og líkamlega, útlit, tísku, heimilishald, sambönd, föðurhlutverkið, vináttuna, starfsferilinn og samfélagslega stöðu karla á miðjum aldri. Þættirnir byggja á hreinskilnu samtali þar sem reynsla og reynsluleysi fara saman. Þeir félagar nálgast umræðuna með forvitni og auðmýkt; markmiðið er ekki að predika heldur að spyrja, læra og opna samtal sem fleiri geta speglað sig í.

Gestir koma reglulega í þáttinn til að varpa faglegu ljósi á umræðuefnin. Meðal þeirra sem þegar hafa komið við sögu eru útvarpsmaðurinn Egill Ploder, heilsufrumkvöðullinn Ingi Torfi Sverrisson og lífskúnstnerinn og hönnuðurinn Sir Arnar Gauti Sverrisson.

Umræðuefnin geta verið snúin og jafnvel viðkvæm allt frá líkamsímynd og heilsufarsáskorunum til sjálfsmyndar, sambandsvanda og breytinga sem fylgja aldrinum. En nálgunin er bæði einlæg og afslöppuð. Húmorinn fær að njóta sín, sjálfsgagnrýnin er til staðar og alvaran fær rými þegar við á.

Baldur Rafn og Einar.

Markmið Menn eins og við er að skapa öruggan og aðgengilegan vettvang fyrir opnara samtal. Að sýna að það er styrkur fólginn í því að tala upphátt. Að minna á að bak við titla, hlutverk og væntingar eru einfaldlega menn, menn eins og við.

Fyrstu sjö þættirnir eru komnir inn á hlaðvarpsveitur undir hlaðvarpsrásinni Einmitt. En þættirnir heita fullu nafni: Einmitt Special – Menn eins og við, eins konar afsprengi eða útibú af hlaðvarpinu Einmitt sem Einar hefur stýrt í fjölda ára. Það hlaðvarp heldur áfram á sömu rás.

Facebook síða þáttarins.

