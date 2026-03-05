fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 5. mars 2026 07:30

Anton Bjarki Olsen. Mynd: Krabbameinsfélagið.

Anton Bjarki Olsen greindist með krabbamein í læri árið 2024, 26 ára gamall. Ef hann gæti bara gefið fólki eitt ráð þá væri það að fá hjálp.

„Þetta var mjög erfiður tími, mjög mikið stress í gangi,“ segir Anton Bjarki, sem var að vinna að fatasýningu þegar hann greindist. Honum fannst þó gott að hafa eitthvað að vinna að á meðan hann beið eftir svörum. „Það hjálpaði mjög mikið, sérstaklega þegar ég var að bíða eftir að komast í jáeindaskannann. Að hafa eitthvað fyrir stafni, að hafa eitthvað markmið.“

Anton Bjarki fór í tvær aðgerðir og 30 skipta geislameðferð. Hann fer nú á 3-4 mánaða fresti í eftirlitsskoðanir.

Anton Bjarki segir sögu sína á vef Krabbameinsfélagsins í tilefni af Mottumars, sem er árlegt árvekni- og fjáröflunarátak þar sem vakin er athygli á málefnum tengdum krabbameinum hjá körlum og um leið safnað fyrir mikilvægri starfsemi Krabbameinsfélagsins.

Lærði að bíða ekki eftir hamingjunni

Anton Bjarki segist hafa lært af reynslunni að bíða ekki eftir hamingjunni. „Þessi reynsla hefur kennt mér að bíða ekki með hlutina heldur gera þá um leið og ég vil. Ekki bíða með að verða hamingjusamur seinna af því ég þarf að gera eitthvað núna. Að gera það sem ég vil og gera líf mitt að því sem ég vil að það sé.“ Hann hreyfir sig mikið, passar upp á mataræðið og fer reglulega til sálfræðings, sem hann segir halda hausnum í lagi.

„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti eða bara tilfinningar sínar yfir höfuð,“ segir Anton Bjarki. „Það er mjög mikilvægt að hafa eitthvað eins og Mottumars, þar sem karlmenn sjá að það er verið að tala um þessa hluti og það er ekkert skrítið og þú ert ekkert minna harður fyrir að tala um þetta og leita þér hjálpar.“

Aðrir jafnvel átt erfiðara með að tala um krabbameinið

Hann segir að sjálfum hafi honum ekki þótt óþægilegt að tala um krabbameinið, en að aðrir hafi jafnvel átt erfiðara með það. „Sumir áttu bara mjög erfitt með að hugsa út í það að ég væri með þetta, held ég.“ Margir hafi þó heyrt í honum, jafnvel eftir að hafa ekki verið í sambandi í mörg ár, og viljað hittast. „Það var rosa gott, sérstaklega þegar ég var nýbúinn að greinast og var bara mjög kvíðinn.“ Nokkrir vinir hans drógu hann einnig reglulega í göngutúra, sem honum fannst mjög gott.

Anton Bjarki hvetur alla til að leita sér aðstoðar því krabbamein sé þung byrði sem óþarfi sé að bera einn síns liðs. „Ef ég gæti bara gefið eitt ráð þá væri það bara að fá hjálp. Hvernig sem að þú gerir það, hvort sem það er að leita til Krabbameinsfélagsins eða tala við fólkið í kringum þig. Þetta er mjög heavy að díla við einn og það er algjör óþarfi að vera að gera þetta einn.“

