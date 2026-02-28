fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku

Fókus
Laugardaginn 28. febrúar 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Júdókappinn Skarphéðinn Hjaltason hlaut silfurverðlaun í -90 kg flokki á alþjóðlega stórmótinu Danish Open um síðustu helgi.

Skarphéðinn sigraði í fyrstu þremur glímum sínum með ippon sem er fullnaðarsigur.

Skarphéðinn stundar nám í vélaverkfræði við HR. Hann var útnefndur íþróttamaður Mosfellsbæjar árið 2024 og sama ár var hann kjörinn júdómaður ársins á Íslandi.

Skarphéðinn er sonur hins þekkta kraftlyftingamanns og aflraunakappa, Hjalta Úrsusar Árnasonar.

Með því að smella á tengilinn hér að neðan má sjá myndir og myndbönd frá mótinu Danish Open:

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Útlitsbestun“ fer með unga fólkið á skuggalegar slóðir – Brjóta í sér andlitsbein og sprauta sig með vafasömum efnum frá Kína
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung
Fókus
Í gær
Hvað er innkaupakörfukenningin og hvað segir hún um þig?
Fókus
Í gær
Pink sögð skilin við eiginmanninn til 20 ára og bregst reið við – „Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu?
Fókus
Í gær
Dómari skipaði leikaranum að fara í meðferð eftir nýjasta uppátæki hans

Mest lesið

Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af
Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“

Nýlegt

Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Segir þetta helstu hindrunina fyrir Íslendinga – Hvetur Kára til að græja beint flug
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Opta-ofurtölvan stokkar spilin – Þetta lið er líklegast til að vinna Meistaradeildina
Harðorður Sigurbjörn með eldræðu um stöðu mála á Íslandi – „Mér finnst þetta galið“
Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum
Fókus
Í gær
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Fókus
Í gær

Svona þrífur hún nærbuxurnar á hótelherberginu – Tær snilld eða helber sóðaskapur?

Svona þrífur hún nærbuxurnar á hótelherberginu – Tær snilld eða helber sóðaskapur?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli
Fókus
Fyrir 2 dögum
Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka

Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka
Fókus
Fyrir 2 dögum

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka

OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Fókus
Fyrir 2 dögum
Heated Rivalry bústaðurinn kominn í leigu á Airbnb
Fókus
Fyrir 2 dögum

Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi

Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify

Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Fókus
Fyrir 3 dögum

Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins

Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Leikkonan opnar sig um sorglegar vendingar í baráttu hennar við MS-sjúkdóminn
Fókus
Fyrir 3 dögum
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fókus
Fyrir 3 dögum

Húslestur með Sunnu Dís

Húslestur með Sunnu Dís
Fókus
Fyrir 3 dögum
Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað
Fókus
Fyrir 4 dögum

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Fyrir 4 dögum
Mate flytur sig um set
Fókus
Fyrir 4 dögum

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Fyrir 4 dögum

Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni

Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina