Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku

Júdókappinn Skarphéðinn Hjaltason hlaut silfurverðlaun í -90 kg flokki á alþjóðlega stórmótinu Danish Open um síðustu helgi.
Skarphéðinn sigraði í fyrstu þremur glímum sínum með ippon sem er fullnaðarsigur.
Skarphéðinn stundar nám í vélaverkfræði við HR. Hann var útnefndur íþróttamaður Mosfellsbæjar árið 2024 og sama ár var hann kjörinn júdómaður ársins á Íslandi.
Skarphéðinn er sonur hins þekkta kraftlyftingamanns og aflraunakappa, Hjalta Úrsusar Árnasonar.
