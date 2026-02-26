Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“

Bandaríski leikarinn Eric Dane lést þann 19. febrúar síðastliðinn eftir erfiða baráttu við ALS-taugahrörnunarsjúkdóminn. Dane var hvað frægastur fyrir hlutverk sitt í læknadramanu Grey’s Anatomy, þar sem hann lék lækninn Marc Sloan, eða McSteamy eins og hann var kallaður.
Frá því að Dane lést hafa margir fyrrum samstarfsfélagar minnst hans af mikilli hlýju. Mótleikarar minntust hans sem mikils húmorista, fagmanns og snillings. En ekki allir eru á sama máli.
Leikkonan Laura Ann Tull, sem lék með Dane í Grey’s Anatomy, minnist hans sem hrotta, hrotta sem hafi eyðilagt líf hennar.
„Hann var heigull sem níddist á mér. Lagði mig í einelti. Hæddist að mér. Þegar ég hafði sigrast á krabbameini. Þegar ég var að veikjast af sjálfsofnæmissjúkdómi. Hann var sjálfumglaður narsissisti. Andlát hans breytir ekki því tjóni sem hann olli mér.“
Þetta skrifaði leikkonan daginn eftir að Dane lést. Hún segir að eineltið sem leikarinn beitti hana hafi rænt hana heilsunni. Dane hafi hatað hana fyrir áhuga hennar á klassískum bókmenntum og hafi baktalað hana án þess að hafa nokkurn tímann talað við hana. Hafi leikkonan vonast eftir stuðningi eftir að hún birti þessar ásakanir þá skjátlaðist henni en aðdáendur Dane hafa urðað yfir hana í athugasemdum. Tull er sökuð um athyglissýki og fyrir að vanvirða minningu leikarans. Það sé ósmekklegt að tala illa um látinn mann sem getur ekki varið sig, hvað þá þegar hann er ekki einu sinni orðinn kaldur í gröfinni.
Tull lét þó gagnrýnina ekki stöðva sig og birti fleiri færslur þar sem hún heldur því meðal annars fram að hún hafi verið rekin úr þáttunum vegna veikinda og að það hafi verið vegna hennar sem Dane var rekinn á sínum tíma.
„Hann var að deyja. Ég vildi bara óska þess að hann hefði beðið mig afsökunar og gengist við því sem hann gerði.“