fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“

Fókus
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríski leikarinn Eric Dane lést þann 19. febrúar síðastliðinn eftir erfiða baráttu við ALS-taugahrörnunarsjúkdóminn. Dane var hvað frægastur fyrir hlutverk sitt í læknadramanu Grey’s Anatomy, þar sem hann lék lækninn Marc Sloan, eða McSteamy eins og hann var kallaður.

Frá því að Dane lést hafa margir fyrrum samstarfsfélagar minnst hans af mikilli hlýju. Mótleikarar minntust hans sem mikils húmorista, fagmanns og snillings. En ekki allir eru á sama máli.

Leikkonan Laura Ann Tull, sem lék með Dane í Grey’s Anatomy, minnist hans sem hrotta, hrotta sem hafi eyðilagt líf hennar.

„Hann var heigull sem níddist á mér. Lagði mig í einelti. Hæddist að mér. Þegar ég hafði sigrast á krabbameini. Þegar ég var að veikjast af sjálfsofnæmissjúkdómi. Hann var sjálfumglaður narsissisti. Andlát hans breytir ekki því tjóni sem hann olli mér.“

Þetta skrifaði leikkonan daginn eftir að Dane lést. Hún segir að eineltið sem leikarinn beitti hana hafi rænt hana heilsunni. Dane hafi hatað hana fyrir áhuga hennar á klassískum bókmenntum og hafi baktalað hana án þess að hafa nokkurn tímann talað við hana. Hafi leikkonan vonast eftir stuðningi eftir að hún birti þessar ásakanir þá skjátlaðist henni en aðdáendur Dane hafa urðað yfir hana í athugasemdum. Tull er sökuð um athyglissýki og fyrir að vanvirða minningu leikarans. Það sé ósmekklegt að tala illa um látinn mann sem getur ekki varið sig, hvað þá þegar hann er ekki einu sinni orðinn kaldur í gröfinni.

Tull lét þó gagnrýnina ekki stöðva sig og birti fleiri færslur þar sem hún heldur því meðal annars fram að hún hafi verið rekin úr þáttunum vegna veikinda og að það hafi verið vegna hennar sem Dane var rekinn á sínum tíma.

„Hann var að deyja. Ég vildi bara óska þess að hann hefði beðið mig afsökunar og gengist við því sem hann gerði.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 32 mínútum
Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Heated Rivalry bústaðurinn kominn í leigu á Airbnb
Fókus
Í gær
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Í gær
„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Í gær
Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna

Mest lesið

Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fjölskylduharmleikur um liðna helgi – Barði mömmu sína til óbóta áður en hann keyrði í burtu og tók eigið líf
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar

Nýlegt

Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi
Risavaxin górilla fyrir utan heimili vekur athygli – Vill að allir gestir muni eftir þessu afreki
Hvalveiðiskipstjóri varð af 20 milljónum
Lammens fékk aðvörun um að mögulega væri United ekki staður fyrir hann
Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum
Fókus
Í gær
Leikkonan opnar sig um sorglegar vendingar í baráttu hennar við MS-sjúkdóminn
Fókus
Í gær

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fókus
Í gær
Húslestur með Sunnu Dís
Fókus
Í gær
Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu
Fókus
Í gær

Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi

Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Fókus
Í gær

Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár

Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár
Fókus
Í gær
Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli
Fókus
Í gær

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“
Fókus
Í gær
Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað
Fókus
Fyrir 2 dögum
Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé

Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Fyrir 2 dögum

Mate flytur sig um set

Mate flytur sig um set
Fókus
Fyrir 2 dögum
Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu

Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“

Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“

Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 
Fókus
Fyrir 3 dögum

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022
Fókus
Fyrir 4 dögum

Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“

Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Fókus
Fyrir 5 dögum
Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?