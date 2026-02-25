Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna

Óhætt er að segja að nýtt æði hafi gripið um sig meðal íslenskra kvenna, svokallað Helgarpeysu-æði sem kenna má við hönnuðinn og textíllistakonuna Stellu Ögmundsdóttir hjá Fözz Studio. Undanfarið hefur Stella staðið fyrir prjónasmiðju á Borgarbókasafninu Gerðubergi og aðsóknin svo gríðarleg að setið er í hverju sæti.
Í raun þarf kannski engan undra að smiðjan sé svona vel sótt því í henni kennir Stella þátttakendum að prjóna fyrrnefnda Helgarpeysu sem þykir bæði þægileg og einstaklega flott.
Peysan er prjónuð úr afgangsgarni með 12 mm stórum hringprjón sem gerir ennfremur að verkum að hún vinnst hratt og hentar því bæði byrjendum sem og lengra komnum.
Sjálf kveðst Stella eingöngu nota garnafganga í sinni sköpun, en hún hannar alls kyns fallegar flíkur, listaverk og uppskriftir undir merkjum Fözz Studio. Því sameini Helgarpeysan þá hugmyndafræði sem hún vinnur eftir sem textíllistakona og hönnuður.
Í kvöld, miðvikudagskvöldið 25. febrúar, verður Stella næst með smiðju á Borgarbókasafninu Gerðubergi milli klukkan 19:30 – 21:00.
Allar nánari upplýsingar um smiðjuna má nálgast á heimasíðu safnsins.