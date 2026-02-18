Breiðhyltingur selur milljón dollara útsýni í Borgarnesi

, framkvæmdastjóri Ungmennasambands Borgarfjarðar (UMSB) og kennari við Grunnskóla Borgarfjarðar, hefur sett hús sitt á Berugötu í Borgarnesi á sölu. Bjarney sem er fædd og uppalin í Breiðholti hefur búið í Borgarnesi í nokkur ár.
„Skjótt skipast veður í lofti (eins og svo oft áður í mínu lífi) og nú er komið að enn einum tímamótum en eftir sjö ára búsetu ætlum við mæðgin að kveðja Borgarnesið. Við eigum klárlega eftir að sakna Berugötunnar en ég vona að hún komist í hendurnar á eigendum sem geta veitt húsinu þá umhyggju sem það þarfnast.
Fyrir meðal-handlagið fólk býður þessi eign upp á svo marga möguleika fyrir utan milljón dollara útsýnið! Þið megið endilega hjálpa mér að deila auglýsingunni, og af því að ég veit að þessi spurning kemur þá skal ég segja ykkur hvert ég stefni á að flytja þegar komnar eru 20+ deilingar.“
Bjarney stóð við loforðið þegar 42 deilingum var náð:
„42 deilingar, þið eruð náttúrulega best! En ætli ég verði þá ekki að standa við mitt og uppljóstra hvert förinni er heitið. Ég hef að vísu ekki fest kaup á nýju húsnæði en stefnan er sett á Kleppjárnsreyki þar sem okkur mæðginum hefur liðið svo afskaplega vel síðustu þrjú árin eða svo. Sama hvernig það þó fer allt saman þá er ég tilbúin að sleppa tökunum af húsinu mínu (með miklum trega samt) og vona að það fái þá ást og umhyggju sem það á skilið.“
Húsið sem um ræðir er 243,7 fm raðhús á tveimur hæðum byggt árið 1976.
Á efri hæð er forstofa með gestasalerni inn af, forstofuherbergi, stofa og borðstofa í einu rými með útgengi á svalir með frábæru útsýni, eldhús og þvottahús og búr inn af eldhúsi.
Á neðri hæð er stórt alrými, baðherbergi, og fjögur svefnherbergi, eitt þeirra sem notað er sem líkamsræktarherbergi í dag er með sér baðherbergi. Útgengt er á sólpall.
Bílskúr er við húsið.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.