Gunnar Smári fór í bíó og grét – „Fyrir það myndi ég rétta henni Óskarinn“

Mánudaginn 16. febrúar 2026 11:30

Fjölmiðlamaðurinn Gunnar Smári Egilsson hefur gaman af góðum bíómyndum og hann skellti sér á eina um helgina sem vakti hjá honum hrifningu.

„Ég fór í bíó og grét yfir þessari fimm vasaklúta mynd, mikið held ég að það sé hollt,“ segir hann en myndin sem um ræðir heitir Hamnet og hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda. Myndin er tilnefnd til átta Óskarsverðlauna, þar á meðal sem besta myndin.

Í stuttu máli gerist sagan á 16. öld og fylgir hún hjónunum Agnesi og William Shakespeare eftir að sonur þeirra, Hamnet, deyr í kjölfar veikinda. Hún skoðar hvernig missirinn mótar samband þeirra, líf þeirra og listsköpun Williams.

Auk þess að hljóta Óskarstilnefningu sem besta myndin er leikstjórinn Chloé Zhao tilnefnd og leikkonan Jessie Buckley sem fer með hlutverk Agnesar.

„Á leiðinni heim þakkaði ég fyrir þau öll sem ég hef fengið að elska og var þakklátur fyrir alla þá ást sem ég hef notið og fengið að gefa. Það hafa komið út snjallar bíómyndir á undanförnum mánuðum, merkilega margar, mögnuð sagnamennska og mikil list,“ segir Gunnar Smári.

Hann bætir við að þessi einfalda mynd gefi frá sér sterkar tilfinningar, djúpar og mannlegar, sem við þurfum mikið á að halda á þessum tíma „grimmdar og miskunnarleysis“ eins og hann orðar það.

„Fyrir það myndi ég rétta henni Óskarinn. Það er hollt að fara í jarðarför og gráta það sem maður hefur misst, þess sem maður saknar og það sem hefur mótað mann og nært. Það getur átt við svo margt í dag, einkanlegt og samfélagslegt. Við þurfum að endurreisa mannúðarstefnuna. Og hún byggir á sterkustu og gjöfulustu tilfinningum mannsins. Og þessi fallega mynd vekur þær og nærir.“

