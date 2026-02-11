Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum

Sjónvarpsmaðurinn Sindri Sindrason á Sýn hefur sett einbýlishús sitt við Baugatanga 8 á sölu.
Húsið er 320,9 fm á 829,0 fm eignarlóð í friðsælum botnlanga í Skerjafirði, þar af er 37,8 fm tvöfaldur bílskúr. Flott aðkoma er að húsinu með upphitaðri hellulögn við bílaplan og inngang inn í húsið.
Húsið sem er á pöllum skiptist í forstofu, hol með marmara á gólfi og stigaþrepum niður í stofu og borðstofu og upp í svefnherbergisálmu. Innangengt er frá holi inn í eldhúsið og inn á gestasalerni.
Eldhús er með sérsmíðuðum innréttingum, eikarinnréttingum sem er svart, sprautulökkuð. Dökkur marmari með leðuráferð frá S. Helgasyni, bæði á borðum og á eyju sem hægt er að sitja við. Vönduð tæki í eldhúsi frá Siemens, innbyggð uppþvottavél og flottur búrskápur í innréttingu. Útgengi út frá eldhúsi út á hellulagða verönd.
Stofa, arinstofa og borðstofa er með marmara á gólfi, alrými með hátt til lofts. Veggur skilur borðstofu af að hluta til. Góð lofthæð og arinn með marmara. Útgengi er út frá stofu út á skjólgóða timburverönd. Gengið er niður stigaþrep niður í sjónvarpsrými, náttúruflísar þar á gólfi. Inn af sjónvarpstofu er aðgengi að herbergi með saunuklefa og sturtuaðstöðu.
Tómstundaherbergið er í spænskum stíl með náttúruflísar á gólfi og er geymsla inn af herberginu.
Svefnherbergisálma er á efsta palli. Hjónasvítan er rúmgóð með sér fataherbergi og sér baðherbergi.
Tvö önnur rúmgóð svefnherbergi eru á hæðinni. Annað herbergið í dag er notað sem skrifstofuherbergi. Annað baðherbergi er á hæðinni og sér þvottahús með flísar á gólfi.
Bílskúrinn er með tvöfalda bílskúrshurð með rafdrifnum hurðaopnara. Innangengt er frá sjónvarpsherbergi inn í bílskúrinn. Inn af bílskúr er svo önnur geymsla.
