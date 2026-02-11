fbpx
Kærastan tók framhjáhaldsjátningum norska ólympíukappans illa – „Erfitt að fyrirgefa“

Fókus
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 11:25

Sturla Holm Lægreid faðmar liðsfélaga sinn Ingrid Landmark Tandrevold. Mynd/Getty

Eitt stærsta atvik Vetrarólympíuleikanna sem nú standa yfir í Mílanó og Cortina átti sér stað fyrir framan hljóðnemann en ekki á keppnisbrautunum. Norðmaðurinn Sturla Holm Lægreid hafði nýlokið við að tryggja sér bronsverðlaun í skíðaskotfimi þegar hann steig fram í viðtali og lýsti því yfir að hann væri miður sín yfir því að hafa haldið framhjá kærustu sinni til sex mánaða með annarri konu.

Játningin vakti heimsathygli en Lægreid sagðist harma hliðarsporið af öllu hjarta og þrá fyrirgefningu kærustunnar.

Kærastan, sem hefur ekki verið nafngreind, tók þó játningunni ekki vel. „Jafnvel eftir ástarjátningu fyrir framan alþjóð þá er erfitt að fyrirgefa,“ segir hún í samtali við norska blaðið VG.

„Ég kaus ekki að vera sett í þessa stöðu. Við höfum verið í sambandi og hann  [Lægreid] veit hver afstaða mín er,“ segir kærastan, sem þakkaði þó fyrir þann hlýhug sem að hún hefði upplifað úr öllum áttum.

Lægreid var síðan inntur eftir viðbrögðum og sagðist hann þá harma það að hafa varpað játningunni fram: „Ég dauðsé eftir því að hafa dregið fram þetta persónulega mál okkar á þessari sigurstund fyrir norska skíðaskotfimi. Ég er ekki alveg með sjálfum mér í dag og hugsa ekki skýrt,“ sagði ólympíuverðlaunahafinn.

 

 

 

