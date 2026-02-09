fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ

Fókus
Mánudaginn 9. febrúar 2026 19:30

Ásholt 3 í Mosfellsbæ. Mynd/Fasteignaljósmyndun

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það eru ekki margar fasteignir á höfuðborgarsvæðinu sem státa af sundlaugum og enn sjaldgæfara er ef um leynisundlaug er að ræða. Eitt slíkt hús er núna til sölu í Mosfellsbæ en það stendur við Ásholt 3.

Um er að ræða tveggja hæða einbýlishús sem alls er skráð 321,8 fermetrar en á neðri hæðinni er íbúð með sérinngangi sem kjörin er til útleigu. Ásett verð er 149,9 milljónir króna.

Í sölulýsingu kemur fram að búið sé að byggja 18 fermetra forstofu við húsið og úti í garð er 28 fermetra sólskáli. Í miðju hans stendur nú heitur pottur en undir honum leynist sundlaug sem ekkert er til fyrirstöðu að koma í gagnið aftur.

Hér má lesa nánari lýsingu á þessari athyglisverðu eign

 

Yfirbyggða sundlaugin er í dag nýtt sem sólskáli með heitum pott.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 12 mínútum
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Sævar Karl selur einstaka eign
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna

Mest lesið

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
Sævar Karl selur einstaka eign
Birgir Ómar er látinn
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna

Nýlegt

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart
Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði
Jóhann Berg riftir samningi sínum í Abú Dabí – Spenntur fyrir næstu áskorun
Enn aftur og fer hún í stríð við Ian Wright
Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær
Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár
Gætu mokað inn á því að selja í sumar – Tvö ensk félög áhugasöm
Fókus
Fyrir 3 dögum
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Fókus
Fyrir 5 dögum

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fókus
Fyrir 5 dögum
Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fókus
Fyrir 6 dögum

Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026

Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026
Fókus
Fyrir 6 dögum

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka
Fókus
Fyrir 6 dögum

Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“

Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Egill hjálpar klámfíklum – „Fullt af fólki sem hefur misst vinnuna út af klámnotkun“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Réttað yfir svarta sauði norsku konungsfjölskyldunnar – Móðir hans er verðandi drottning en hver er pabbi hans?
Fókus
Fyrir 6 dögum

Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta

Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta
Fókus
Fyrir 6 dögum

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni
Fókus
Fyrir 6 dögum
Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu
Fókus
Fyrir 1 viku
Myndaveisla: Fögnuðu nýju sódavatni á Vinnustofu Kjarvals
Fókus
Fyrir 1 viku

Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni

Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni
Fókus
Fyrir 1 viku
Þorgils hefði getað endað á slæmum stað – „Ég var rosalega reiður krakki”
Fókus
Fyrir 1 viku
Þórdís um dauða litla frænda síns árið 2020: „Það gerðist eitthvað innra með mér eftir að hann lést“
Fókus
Fyrir 1 viku
Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári
Fókus
Fyrir 1 viku

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Fókus
Fyrir 1 viku

Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!

Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!
Fókus
Fyrir 1 viku
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Fókus
Fyrir 1 viku

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Fókus
Fyrir 1 viku
„Þúsund sinnum já“
Fókus
Fyrir 1 viku
„Þarna var komin mjög góð útskýring á „töfratækinu“ hennar“
Fókus
Fyrir 1 viku

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“
Fókus
Fyrir 1 viku

Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu

Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Fókus
Fyrir 1 viku
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Fókus
Fyrir 1 viku
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“