Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ

Það eru ekki margar fasteignir á höfuðborgarsvæðinu sem státa af sundlaugum og enn sjaldgæfara er ef um leynisundlaug er að ræða. Eitt slíkt hús er núna til sölu í Mosfellsbæ en það stendur við Ásholt 3.
Um er að ræða tveggja hæða einbýlishús sem alls er skráð 321,8 fermetrar en á neðri hæðinni er íbúð með sérinngangi sem kjörin er til útleigu. Ásett verð er 149,9 milljónir króna.
Í sölulýsingu kemur fram að búið sé að byggja 18 fermetra forstofu við húsið og úti í garð er 28 fermetra sólskáli. Í miðju hans stendur nú heitur pottur en undir honum leynist sundlaug sem ekkert er til fyrirstöðu að koma í gagnið aftur.
Hér má lesa nánari lýsingu á þessari athyglisverðu eign
Yfirbyggða sundlaugin er í dag nýtt sem sólskáli með heitum pott.