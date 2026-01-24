Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“

Saga Dröfn Haraldsdóttir er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV, þar sem hún stígur fram og ræðir um þung og viðkvæm málefni. Með henni í þættinum er kærasti hennar, Ingólfur Valur Þrastarson, sem andlegur stuðningur og deila þau sögunni hvernig þau kynntust.
Saga og Ingólfur, eða Ingó eins og hann er kallaður, framleiða bæði myndefni fyrir OnlyFans og eru ötulir talsmenn jafnréttis og gegn kynferðisofbeldi. Hægt er að hlusta á þáttinn á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Textabrot úr viðtalinu má lesa hér að neðan.
Saga og Ingó hafa verið saman í rúmt ár en það er langt síðan þau kynntust. Þau voru í sama vinahópi þegar þau voru unglingar en þrátt fyrir það voru þau alls engir vinir. Þau segja kímin frá því að þau þoldu ekki hvort annað, Sögu fannst Ingó pirrandi og honum fannst hún dramatísk. Með aldrinum fóru þau í sitthvora áttina og töluðust ekki við í mörg ár, þar til þau rákust á hvort annað á stefnumótaforritinu Smitten.
„Við vorum alls ekki vinir. Ég þoldi hann ekki. Hann var svo pirrandi,“ segir Saga um Ingó, sem tekur undir: „Ég þoldi hana ekki, það var endalaust drama.“
„Vinkona mín var inni á Smitten-aðganginum mínum, hún var bara eitthvað að skoða en hún var sambandi á þeim tíma og langaði bara að sjá hvernig þetta virkar og svoleiðis. Og hún sér Ingó og „matchar“ hann.“
Þau byrjuðu að tala saman og opnaði Ingó á samræðurnar með brandara. Saga segir að hún hafi ekki alveg verið viss hvort hún ætti að hitta hann eða ekki og fengu vinkonur hennar að kjósa um það, meirihlutinn sagði já en Saga viðurkennir að hana hafi líka langað að slá til.
„Ég talaði við þær og ég var bara svona: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni,“ segir Saga. „Síðan fór ég og hitti hann og hef ekki losnað við hann síðan.“
Parið segir nánar frá sinni sögu og þeirra fyrsta stefnumóti í þættinum, sem má hlusta á hér og öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Þessi kafli er undir lok þáttarins. Fyrir ræðir Saga um kynferðis- og heimilisofbeldi sem hún varð fyrir og kærði, hún segir frá því hvernig kerfið brást henni og afleiðingum þess.
Sjá einnig: Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Fylgdu Sögu Dröfn á Instagram og TikTok. Fylgdu Ingó á Instagram og TikTok.