Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 18. janúar 2026 10:30

Ingólfur Kjartansson. Mynd: Instagram.

Ingólfur Kjartansson, sem vistaður er á Litla-Hrauni, hefur framið svo mörg og alvarleg afbrot að hann er dæmdur til fangelsisvistar allt fram til ársins 2038. Ingólfur, sem verður 24 ára á þessu ári, hefur meðal annars skotárás og hnífstungur á samviskunni. Hann veit að hann hefur farið illa að ráði sínu en leitar huggunar og útrásar í tónlist.

Hann hefur samið fjölmörg lög á Litla-Hrauni auk þess að aðstoða þá Gabriel Douane og bróður hans Anton við útsetningar og hljóðblöndun.

Sjá einnig: Gabríel Douane og bróðir hans semja tónlist saman á Hólmsheiði – „Ég á skilið að vera í fangelsi fyrir það sem ég hef gert“

„Ég fékk fyrsta dóminn minn 18 ára gamall fyrir sirka 20 mál, t.d. þrjú vopnuð rán á einum sólarhring, vopnalagabrot, líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum. Fékk ég tveggja ára dóm árið 2020. Ég sat inni tvo þriðju af þeim dómi og fékk reynslulausn 30. janúar 2022. Ég var laus í 14 daga og kem inn aftur eftir að hafa skotið hann Ingva Hrafn heitinn með 9 mm skoti í bringuna með byggu sem gerð var með þrívíddarprentara, og fékk átta ára dóm fyrir það. Ég hef síðan gert slatta af mér innan veggja fangelsisins og meðal annars stakk ég hann Shork átta sinnum í nóvember og fékk átta ára dóm. Samanlagt eru þetta 18 ár,“ segir Ingólfur er hann rekur brotasögu sína í stuttu máli.

„Ég hef síðan varið sirka 20 mánuðum í húsi á Litla-Hrauni sem kallast öryggisgangur og langmestan hluta þess tíma aleinn, en ég var í þrjá mánuði með Gabriel Douane á öryggisgangi.“

Sáttur við fangaverðina

„Verðirnir hafa veitt mér leyfi til að skapa tónlist í friði og ég kann vel að meta það,“ segir Ingólfur, en tónlistasköpunin er honum mjög mikilvæg:

„Að skapa tónlist gefur mér tilgang. Að vakna alla daga í fangelsi vekur leiða. Þess vegna er mikilvægt að geta nýtt sér alla virkni sem er í boði hér. Að skrifa texta gerir mér kleift að tjá það sem mér liggur á hjarta, einnig gefur það mér möguleikann á því að tjá líðan mína hverja stund fyrir sig. Textarnir mínir eiga það til að vera ljótir enda gef ég sjálfum mér fullt leyfi til að segja hvað sem er.“

Vill verða fær um að búa í samfélaginu

„Ég stefni á það að þegar ég hef setið af mér minn dóm þá geti ég sýnt og sannað fyrir öllum að ég hafi þroskast og ég sé fær um að ganga um á meðal fólks. Fólk er ekki mistök sín,“ segir Ingólfur.

Hér í spilaranum fyrir neðan má hlusta á nýjasta lagið hans, Grísa vísa. Lagið fjallar um lögregluna. „Lagið fjallar um löggur sem komast upp með ofbeldi vegna starfsheitis síns,“ segir Ingólfur.

Öll lög Ingólfs er að finna á Spotify en hann gefur út tónlist undir nafninu 777BACcO.

