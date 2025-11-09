Ekki gera þetta áður en þú eldar kjúkling: „Bjóða hættunni heim“

„Á að skola kjúklinginn áður en hann er eldaður?“
Kokkurinn segir nei, alls ekki.
„Ekki skola kjúklinginn í vaskinum. Ekki vera þessi týpa,“ segir hann.
„Þessar bakteríur, þær deyja í ofninum. Þannig að það sem þú ert að gera, að frussast eitthvað með kjúklingaskrokkinn í vaskinum, er bara að bjóða hættunni heim. Bakteríur út um allt, fljúgandi. Drepum þær í eldun, ekki fara með kjúklinginn í vaskinn. Ekki gera það.“
