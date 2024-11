Einstök græja úr fórum Bítlanna til sölu

Stjórnborð sem notað var við upptökur á Abbey Road árið 1969, síðustu plötu Bítlanna sem var hljóðrituð, er nú á uppboði eftir að umfangsmiklum endurbótum á því hefur verið lokið. Stjórnborðið þykir einstakt en samtals voru framleidd aðeins sautján eintök af því stjórnborðið sem er nú á uppboðinu er frumgerðin og það eina af nákvæmlega þeirri gerð.

Stjórnborðið heitir EMI TG12345 en nánar má lesa um það á heimasíðu Abbey Road hljóðversins í London en eins og kunnugt er var það hljóðver Bítlanna. Alls voru framleiddar 4 gerðir af stjórnborðinu, MK.I, MK.II, MK.III og MK.IV. MK.I var frumgerðin og aðeins var eitt eintak framleitt og það er eintakið sem er nú á uppboði.

Í umfjöllun tímarits Smithsonian stofnunarinnar kemur fram að að það sé fyrirtækið Reverb, sem sérhæfir sig í sölu á notuðum og nýjum hljóðfærum og öðrum tækjum til tónlistariðkunar, sem sé með stjórnborðið til sölu

Dave Harries sem starfaði sem tæknimaður við upptökurnar á Abbey Road segir að stjórnborðið hafi skipt miklu máli við það hvernig platan á endanum hljómaði og þá ekki síst þekktustu lögin af henni Come Together, Here Comes the Sun og Something.

Harries segir plötuna hljóma svona vel ekki síst vegna stjórnborðsins og það sé einstakt. Það sé ekki hægt að finna annað í staðinn.

Næstum því alveg upprunalegt

Eftir að Bítlarnir slitu samstarfi sínu var stjórnborðið notað við upptökur á nokkrum sólóplötum einstakra meðlima sveitarinnar. Það var síðan tekið í sundur, sett í geymslu og var þar þangað til fyrir fimm árum að Brian Gibson fyrrum tæknimaður, meðal annars við upptökur hjá Bítlunum, hafði forystu um það að stjórnborðið var sett aftur saman og gert upp. Gibson ásamt hópi kollega sinna notaði um 70 prósent af upprunalega stjórnborðinu en nákvæmar eftirlíkingar af þeim hlutum sem upp á vantaði voru smíðaðar.

Þegar endurbótunum var lokið var stjórnborðið notað við upptökur af hópi tónlistarmanna og sjá má stutta heimildarmynd um upptökurnar hér.

Áðurnefndur Harries segir stjórnborðið standast fyllilega samanburð við nýrri stjórnborð og sé í raun betra enda hafi EMI útgáfufyrtækið sem stóð fyrir smíðinni aðallega verið með áherslu á gæði en ekki sparnað á þessum árum sem það var framleitt.

Talsmaður Reverb segir að það sé von fyrirtækisins að hver sá sem kunni að kaupa stjórnborðið sjái til þess að það verði notað í framtíðinni til að taka upp tónlist enda sé það meira en vel nothæft til slíks eftir endurbæturnar.

Uppboðið hófst þann 29.október síðastliðinn og þegar þessi orð eru rituð hafa 23 boð borist og það hæsta hingað til virðist vera um 3 milljónir bandaríkjadala (um 419,2 milljónir íslenskra króna). Fram kemur á uppboðssíðunni að uppboðið standi eins lengi og Reverb vill en tekið er fram að því ljúki líklega innan tíðar.