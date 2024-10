Er fjölskyldan með leyniorð? – Það bjargaði lífi 10 ára stúlku

Í myndbandinu má sjá karlmann reyna að fá stelpu til að koma upp í bíl hans. „Mamma þín lenti í bílslysi. Hún er í lagi en hún vildi að ég myndi sækja þig,“ segir maðurinn.

„Hvað heitir mamma mín?“ spyr þá stúlkan.

„Janice,“ svarar hann. Nafnið var rétt, en það er oft lítið mál að finna út nafn og ýmsar upplýsingar um annað fólk á netinu. Þess vegna er mikilvægt að vera með orð sem enginn veit nema fjölskyldumeðlimir, orð sem segir barninu þínu að manneskjan sem segist eiga að sækja það sé að segja satt.

„Hvað er leyniorð fjölskyldunnar,“ spyr stúlkan.

„Afsakaðu, ha?“ spyr maðurinn. „Leyniorð fjölskyldunnar.. umm,“ segir hann og brunar í burtu.

Árið 2018 var greint frá því að tíu ára stúlku tókst að komast undan karlmanni sem ætlaði sér að ræna henni, þökk sér leyniorði fjölskyldunnar.

Stúlkan var að ganga heim í San Tan Valley í Arizona í Bandaríkjunum. Karlmaður í hvítum sendiferðabíl sagði henni að bróðir hennar hefði lent í slysi og að hún þyrfti að fara með honum. Stúlkan krafðist þess að karlmaðurinn myndi segja leyniorð fjölskyldunnar, svo hún gæti verið viss um að hann væri að segja satt.

Maðurinn gat ekkert sagt og flúði vettvang

Móðir stúlkunnar ræddi við NBC og sagði fjölskylduna hafa ákveðið leyniorðið aðeins nokkrum mánuðum fyrir atvikið. „Ég hélt aldrei að hún myndi þurfa að nota það. Ég er mjög stolt af henni að hafa munað það,“ sagði hún.

„Vel gert hjá foreldrum hennar að hafa leyniorð og fyrir að tala við börnin um hætturnar þarna úti,“ sagði fógetinn Mark Lamb.

„Við vonum að með því að deila þessari sögu þá munu fleiri foreldrar taka þau til fyrirmyndar og eiga þetta samtal við börnin sín, svo þau viti hvað þau eigi að gera í þessum aðstæðum.“

Mom credits a code word with saving her daughter from a kidnapping attempt:

When a man in an SUV said the girl needed to come with him, she knew to ask for a code word that her family had set up to make sure anyone picking her up was really supposed to.@kristendahlgren reports pic.twitter.com/K5YMJjbJ5S

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) November 11, 2018