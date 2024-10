Aðdáendur Christinu Aguilera áhyggjufullir eftir að þessar myndir birtust

Aguilera, sem er orðin 43 ára, hefur lést mikið undanfarna mánuði og þykir sumum nóg um. Í vor fór af stað orðrómur um að poppstjarnan væri á Ozempic og er óhætt að segja að sá orðrómur hafi fengið byr undir báða vængi um helgina.

Ozempic var þróað sem lyf í baráttu gegn sykursýki en hefur reynst byltingarkennt sem megrunarlyf. Hafa jafnvel þeir sem ekki glíma við offitu notað lyfið en það getur verið mjög varasamt að ráðfæra sig ekki við lækni áður en lyfið er notað.

Daily Mail segir að tónlistarkonan hafi verið á viðburði síðastliðinn föstudag til að fagna því að 25 ár voru þá liðin frá því að hún gaf út sína fyrstu plötu.

Birti hún myndband frá viðburðinum á Instagram-síðu sinni og í athugasemdum veltu sumir fyrir sér holdafari hennar. Ýjuðu margir að því að hún virkaði „lasin“.

Sumir komu poppstjörnunni til varnar og sögðu það ósmekklegt að velta holdafari hennar fyrir sér. Hennar heilsa væri hennar einkamál.

„Christina hefur alltaf verið grönn, sem unglingur var hún náttúrulega grönn. Vissulega hefur þyngdin sveiflast í takt við aukinn aldur, barneignir og fleira. Ozempic eða ekki. Látið hana vera, fjandinn hafi það,“ sagði einn.

Ozempic is not what a girl wants or what a girl needs pic.twitter.com/UbOLt8JQXl

— Aaron 🩵 (@ABeardedHero) September 30, 2024