Segja hana hafa gefið skít í reglu Kim Kardashian varðandi börnin

Ástralski arkitektinn Bianca Censori, sem er hvað þekktust fyrir að vera eiginkona Kanye West, hefur lengi vakið athygli fyrir klæðaval sitt.

Hún er venjulega buxnalaus og lítið klædd. Stundum bara í sokkabuxum og topp. Upp á síðkastið hefur hún verið í þunnum gegnsæjum bolum og í engu undir. Klæðnaður hjónanna hefur fylgt því mynstri að Bianca er oftast nær nakin og Kanye kappklæddur.

Þetta hefur hneykslað marga, sem hafa þó venjulega getað huggað sig við að Bianca klæðir sig ekki svona fyrir framan börn Kanye, allavega ekki þegar þau eru á útopnu.

Kanye á fjögur börn með raunveruleikastjörnunni Kim Kardashian. Heimildir fjölmiðla vestanhafs herma að hún hafi sett Kanye reglur um klæðaburð eiginkonu hans.

„Kim sagði Kanye að hann ætti aldrei að leyfa Biöncu að klæða sig svona fyrir framan börnin,“ sagði heimildarmaður Daily Mail í janúar. „Hún er í alvöru mjög hissa að Kanye hleypi eiginkonu sinni út úr húsi svona klæddri.“

Hingað til hefur Bianca verið vön að hylja sig, meira en venjulega, þegar hún ver tíma með börnunum hans.

En hún virðist hafa virt reglu Kim Kardashian að vettugi þegar hún fór að versla með börnum Kanye í Tókíó í Japan.

Fjölskyldan er á ferðalagi en Kanye var á dögunum með tónleika í Haikou í Kína.

