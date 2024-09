Þetta er það íslenska sem þú vilt sjá á RIFF í ár

Íslensk kvikmyndagerð er í hávegum höfð á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík sem hefst í Háskólabíói á fimmtudag í næstu viku, þann 26. september og stendur yfir til 6. október.

Úrvalið af leiknu efni og heimildarmyndum, eftir íslendinga eða um Ísland, hefur raunar aldrei verið meira en á RIFF í ár „og er það sérstakt fagnaðarefni og sýnir öðru fremur gróskuna og þróttinn í listalífinu hérlendis,“ segir Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, en hátíðin er nú haldin í 21. sinn.

Myndirnir hafa margar hverjar vakið feiknamikla athygli á kvikmyndahátíðum nýverið – og má þar nefna Temporary Shelter / Tímabundið skjól í framleiðslu Helga Felixsonar sem fékk frábæra dóma á nýafstaðinni Toronto-hátíð. Eins hefur kanadíska myndin Hotel Silence sem byggir á skáldsögunni Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur hlotið mikla athygli og höfundinum raunað fagnað sem rokkstjörnu. Þá er sálfræðitryllirinn All Eyes on Me / Allra augu á mér heimsfrumsýndur á RIFF í ár, en með aðalhlutverk þar fara Guðmundur Ingi Þorvalsson, Svandís Dóra Einarsdóttir og Þóra Karítas Árnadóttir. Loks má minnast á DuEls sem byggir byggir á dansverki Ernu Ómarsdóttur í leikstjórn sænska þúsunþjalasmiðsins Jonas Åkerlund, sem sló í gegn í Noregi nýverið.

Af myndum í fullri lengd í ár er annars vert að vekja athygli á eftirfarandi verkum:

Elskling / Elskuleg

Lilja Ingólfsdóttir, íslensk-norsk.

María reynir að sinna fjórum börnum sínum af álíka metnaði og starfsframanum en sinnast einn daginn við eiginmanninn sem fer fyrir vikið fram á skilnað.

DuEls / Einvígin

Jonas Äkerlund, íslensk-norsk-sænsk.

Dansverk samið af Ernu Ómarsdóttur og Damien Jalet og flutt er innan um kynngimagnaðar höggmyndir á Vígelundssafninu í Osló í seiðandi listfengi.

Natatorium / Sundhöll

Helena Stefánsdóttir, íslensk.

Þegar fjölskylda Lilju, sem hefur ekki hist í langan tíma, kemur saman til að fagna inntöku hennar í listhóp, koma ljót fjölskylduleyndarmál upp á yfirborðið.

Aftergames / Eftirleikir

Ólafur Árheim, íslensk.

Maður í leit að dauðanum og kona á flótta reyna að gera upp ofbeldisfulla fortíð sína með frekari hrottaskap, þvert á plön alheimsins – í harla ískyggilegum trylli.

All Eyes on Me / Allra augu á mér

Pascal Payant, íslensk-kanadísk.

Gunnar, sem kýs fremur vinskap hrossa en fólks, kynnist pólskri konu á flótta frá fortíðinni, þegar hann fer á slysstaðinn þar sem kona hans og sonur hröpuðu.

Birdlife / Fuglalíf

Heimir Freyr Hlöðversson, íslensk.

Heimildarmynd um Jóhann Óla Hilmarsson, baráttumann náttúruverndar, sem er fyrsti og eini Íslendingurinn sem gerði fuglaljósmyndun að atvinnu sinni.

Boganloch / Einbúinn

Ben Rivers, íslensk, skosk, þýsk.

Uppi í víðernum Skotlands, fylgjum við Jake eftir frá einni árstíð til annarrar á meðan aðrar persónur skjóta af og til upp kollinum í einmanalegri vist hans.

Iceland, on the Trail of Democracy / Ísland á vegi lýðræðisins

Steve Vilhelm, frönsk.

Ný frönsk heimildarmynd um íslensku búsáhaldabyltinguna sem spratt upp í efnagshruninu í októbermánuði árið 2008, upphaf hennar, framvindu og áhrif.

Hotel Silence / Ör

Léa Pool, kanadísk, byggð á skáldsögu Auðar Övu Ólafsdóttur, Ör.

Jean gerir sér ferð til stríðshrjáðs lands og veit hvorki hvort hann skili sér til baka né hver örlög hans verða, enda er hann svo að segja ráðvilltur í öllu sínu skinni.

Temporary Shelter / Tímabundið skjól

Anastasiia Bortuali, íslensk, sænsk, framleidd af Helga Felixsyni.

Heimildarmynd um flóttafólk frá Úkraínu og öðrum löndum sem hefur aðsetur á Ásbrú, og bíður örlaga sinna og spyr hvort það sé komið til að vera á þeim stað.

When the Raven flies / Hrafninn flýgur

Hrafn Gunnlaugsson, íslensk, sænsk.

Gestur snýr aftur til Íslands til að hefna foreldra sinna sem hann sá myrta þegar hann var lítill drengur á Írlandi. 40 ára dáður og sígildur íslenskur spagettí-vestri.

Flowers / Blóm

Grétar Jónsson, íslensk.

Afslöppuð og býsna hugljúf gamanmynd um þá áskorun mannsins að þora að halda með hjartanu og sjálfstraustið sem þarf til að fylgja draumum sínum eftir.

Hamraborgin – Óður til hávaða / Hamraborgin – Ode to Noise

Úlfur Eldjárn, Patrik Ontkovic, íslensk.

Byggð á tónverki Úlfs sem flutt var í Salnum í Kópavogi, en við það blandast myndefni Patrik Ontkovic sem fangar á filmu hráa fegurð Hamraborgarinnar.