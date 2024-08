TMZ birtir myndband af Brad Pitt á Kirkjubæjarklaustri – Hitti aðdáanda sinn í Vík

Bandaríski slúðurfréttamiðillinn TMZ hefur fengið veður af Íslandsför stórleikarans Brad Pitt . Miðillinn birti í nótt myndband af Pitt á Kirkjubæjarklaustri þar sem hann sést setjast upp á mótorhjól sitt og undirbúa sig fyrir áframhaldandi ferðalag um landið.

DV greindi frá því á sunnudag að leikarinn hefði komið við í Dalakofanum í Reykjadal í Þingeyjarsveit og fengið sér hamborgara. Með í för var ónafngreindur félagi hans sem lét sér duga að elta Pitt á hvítum Landcruiser-jeppa. Þá vakti það athygli að Pitt pantaði sér hamborgara með kjöti og osti en engri sósu.

DV fékk veður af því að leikarinn hefði verið staddur á Djúpavogi í gær og lét hann til dæmis taka af sér mynd fyrir framan Hótel Framtíð.

Miðað við kennileiti sem sjást í myndbandi TMZ var það tekið á Kirkjubæjarklaustri. Þá birtist á aðdáendasíðu leikarans á Facebook í morgun mynd af honum á Skool Beans Café sem er í Vík. Þar sést Pitt í fallegri litríkri skyrtu með aðdáanda sér við hlið.

Miðað við ferðalag leikarans er hann á hringferð um landið á mótorhjóli sínu og líklega á leið aftur til Reykjavíkur áður en langt um líður.

Pitt fagnaði sextugsafmæli sínu í desember í fyrra og hefur hann einu sinni unnið til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn. Það var árið 2020 fyrir myndina Once Upon a Time… in Hollywood. Þá vann myndin 12 Years a Slave Óskarinn árið 2014 en Pitt var í hópi framleiðenda myndarinnar.

Í umfjöllun TMZ kemur fram að Pitt hafi verið vel klæddur á mótorhjólinu enda ekki beinlínis mjög heitt á Íslandi þó hásumar sé hér á landi. Skellti hann sér á hjólið og ók burt en með í för voru tveir ónafngreindir félagar hans.