Manowar halda tónleika á Íslandi – Eitt af stærstu þungarokksböndum sögunnar

Bandaríska hljómsveitin Manowar kemur til Íslands og heldur tónleika í Hörpu. Tónleikarnir fara fram í salnum Silfurbergi þann 1. febrúar árið 2025. Þetta eru fyrstu tónleikar Manowar á Íslandi.

„Á túrnum mun þessi goðsagnakennda þungarokkshljómsveit sinna plötunum „Sign of the Hammer“ og „Hail to England“ sérstaklega ásamt því að flytja uppáhaldsslagara aðdáenda og það í glænýrri sviðsuppsetningu,“ segir í tilkynningu tónleikahaldara. „Ísland er þekkt fyrir stórbrotið landslag og líflega tónlistarsenu og markar enn ein tímamótin fyrir hljómsveitina jafnt sem aðdáendur.“

Joey De Maio, bassaleikari og stofnmeðlimur MANOWAR, sagði eftirfarandi: „Að hitta aftur stríðsmenn okkar, okkar „Manowarriors“ í Noregi og Svíþjóð er eins og að fara á ættarmót, en að spila í nýju landi í fyrsta sinn mun búa til nýjar minningar sem eiga eftir að lifa með okkur að eilífu. Við finnum enn kraftinn frá Bólivíu, Kólumbíu, Ekvador og Perú frá því í fyrra og ferð okkar til Svalbarða rétt handan norðurpólsins fyrir fimm árum. Við erum klárir í að rita nöfn okkar í sögubækurnar með bræðrum og systrum okkar á Íslandi og gera þeim kleift að upplifa tónleika sem þau hafa beðið eftir í ansi langan tíma og munu seint gleyma!“

Miðasala hefst föstudaginn 3. Maí klukkan 10:00 á harpa.is og tix.is.

Ávallt í leðri

Hljómsveitin Manowar var stofnuð árið 1980 af DeMaio og gítarleikaranum Ross the Boss. Skömmu seinna gekk söngvarinn Eric Adams til liðs við þá en hann og DeMaio eru enn þá í bandinu. Hljómsveitin hefur síðan gefið út 11 stúdíóplötur, 3 tónleikaplötur auk safnplatna og myndbanda.

Á meðal þeirra þekktustu laga má nefna Blood of My Enemies, Black Wind Fire and Steel, Kings of Metal og Warriors of the World.

Ávallt klæddir í leður eru meðlimir Manowar þekktir fyrir texta sína um vind, stál og hetjulega bardaga, öflug rokklög og kraftballöður og síðast en ekki síst ótrúlega sviðsframkomu. Aðdáendur þeirra eru einhverjir þeir dyggustu í veröldinni og hafa tileinkað sér sérstaka Manowar-handahreyfingu. Þrátt fyrir að vera amerískt band eru vinsældir þeirra mestar í Evrópu og Suður Ameríku.

Í heimsmetabók Guinness

Manowar hafa komist í sögubækurnar fyrir ýmis uppátæki. Meðal annars fyrir að hafa skrifað undir plötusamning í eigin blóði.

Einnig komust þeir í heimsmetabók Guinness fyrir háværustu tónleika sögunnar árið 1984. Þeir hafa bætt eigið heimsmet nokkrum sinnum síðan þá. Það má því búast við mögnuðum viðburði í Silfurbergi í febrúar.