Einkaþjálfari stjarnanna: Hjálpaði Herra Hnetusmjör að missa 30 kíló og kveðst ábyrgur fyrir umdeildri ákvörðun Nökkva

Guðmundur Emil Jóhannsson skaust fram á sjónarsviðið fyrir nokkrum árum og er í dag einn vinsælasti einkaþjálfari landsins.

Hann er uppáhald fræga fólksins en meðal viðskiptavina hans eru rappararnir Herra Hnetusmjör og Birnir, athafnamaðurinn Nökkvi Fjalar Orrason og áhrifavaldarnir Arnar Gauti, eða Lil Curly eins og hann er þekktur, og Birgitta Líf Björnsdóttir.

Guðmundur Emil, eða Gummi Emil eins og hann er kallaður, nýtur mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, með yfir tólf þúsund fylgjendur á Instagram og tæplega átján þúsund á TikTok.

Kveðst ábyrgur

Einkaþjálfarinn fór stuttlega yfir ferilinn á Instagram í dag og greindi frá því að það hafi verið hann sem hafi sannfært Nökkva Fjalar um að fara ekki í Covid bólusetningu á sínum tíma.

„2021. Ég sannfærði [Nökkva] um að hann þyrfti ekki að fara í bólusetningu, því hann væri með nógu sterkt ónæmiskerfi,“ skrifar Gummi Emil með myndbandi af Nökkva Fjalari taka bekkpressu.

„Power of the mind. Þjálfaði hann í marga mánuði og hann mig til baka.“

Ákvörðun Nökkva um að fara ekki í bólusetningu árið 2021 var mjög umdeild og er óhætt að segja að þetta hafi verið mikið hitamál á sínum tíma. Nökkvi útskýrði afstöðu sína nánar og var í kjölfarið harðlega gagnrýndur.

Kenndi Herra Hnetusmjör að hann getur allt

Gummi Emil hefur einnig þjálfað vinsæla rapparann Herra Hnetusmjör og segir að síðan tónlistarmaðurinn hóf þjálfun hjá honum hefur hann misst 30 kíló.

Áhrifavaldurinn Arnar Gauti Arnarson, eða Lil Curly, hefur einnig bætt formið með aðstoð stjörnuþjálfarans.

Sneri við blaðinu

Gummi Emil var gestur í hlaðvarpsþætti Sölva Tryggvasonar fyrr á árinu og opnaði sig um erfiða tíma.

„Ég segi stundum að guð hafi sent mig á spítala. Ég var kominn í vítahring og var í of mikilli streitu, svaf of lítið og fór ekki nógu vel með mig. Ég hugsaði ekki neitt um heilsuna og endaði á að veikjast illa þrem dögum eftir mikið djamm. Ég veit ekki hvort ég tók óvart eitthvað inn á þessu djammi, en þremur dögum síðar var ég kominn inn á spítala með blóðsýkingu sem fór úr hálsinum í blóðið og fékk svo slæma lungnabólgu líka. Ég var á spítalanum í þrjár vikur og þar þurfti ég að endurskoða mjög margt í lífi mínu. Ég man að fyrsta vikan var ein sú erfiðasta sem ég hef lifað, af því að ég neyddist til að endurskoða hlutina af því að ég gat ekki flúið neitt. En ég breyttist inni á spítalanum og endurfæddist og fann að ég vildi breyta mér og finna dýpri tilgang.”

