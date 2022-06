Hollywood-stjarna sækir Ísland heim: „Snúin aftur til víkingaheimalands míns“

Leikkonan Katheryn Winnick, sem sló í gegn í sjónvarpsþáttunum Vikings, er stödd á Íslandi þess dagana og virðist heilluð af landi og þjóð. Winnick, sem fór með hlutverk Lagerthu eiginkonu Ragnars Loðbrókar í þáttunum vinsælu, birti mynd úr Bláa Lóninu á Instagram-síðu sinni þar sem hún segist vera að heimsækja víkingaheimaland sitt að nýju.

„Back to my Viking’s homeland… Hello Iceland. You are beautiful!,“ segir Winnick í færslunni sem hefur fengið viðbrögð frá ríflega 170 þúsund manns. Alls er stjarnan með um 5,5 milljónir fylgjenda og því er óhætt að segja að um mikla landkynningu sé að ræða.

Winnick er fædd í Ontario-fylki í Kanada en er af úkraínsku bergi brotin. Móðurmál hennar er úkraínska og Wynnick fór ekki að tala ensku fyrr en hún var 8 ára gömul.

Eins og gefur að skilja er stríðið í Úkraínu henni afar hugleikið en á samfélagsmiðlum sést að hún lætur stig málið varða. Meðal annars hefur hún stofnað sjóð – The Winnick Foundation – sem styrkir hverskonar hjálparstarf í hinu stríðshrjáða landi.