Hollywood-leikarinn sem tryllist á Prikinu handtekinn fyrir að áreita karókísöngvara

Stórleikarinn Ezra Miller var handtekinn um helgina fyrir óviðeigandi hegðun og áreiti á bar í bænum Hilo á Hawaii. Samkvæmt lögregluskýrslu jós Miller, sem er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem The Flash, fúkyrðum yfir gesti karókíbars í bænum og endaði síðan með því að rífa hljóðnema af 23 ára konu sem var í miðju lagi. Stuttu síðar réðst hann svo að 32 ára manni sem var að spila pílu á umræddum bar. Í skýrslunni kemur fram að bareigandinn hafi ítrekað reynt að biðja Miller um að róa sig án árangurs. Hringt var á lögreglu og var Miller handtekinn á staðnum. Hann þurfti að borga 500 dollara tryggingu, um 65 þúsund krónur, til að losna úr prísundinni sem stjarnan gerði umsvifalaust.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Miller veldur usla með hegðun sinni. Skemmst er að minnast atviks hérlendis sem átti sér stað á skemmtistaðnum Prikinu árið 2020 en þar tók Miller ungan aðdáanda hálstaki og snéri niður í jörðina. Myndband náðist af athæfinu og fór það sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum. Var Miller harðlega gagnrýndur fyrir framgöngu sína og var kallað eftir því að Hollywood myndi úthýsa leikaranum vegna þess.

Það var þó ekki rauninn og heldur frægðarsól leikarans áfram að rísa þrátt fyrir einkennilega hegðun hans. Framundan er kvikmynd um The Flash þar sem Miller fer með aðalhlutverkið auk þess sem hann verður í burðarhlutverki í þriðju Fantastic Beasts-myndinni- The Secrets of Dumbledore.