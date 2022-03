„Eiginmaður minn dó og ég þurfti að segja hjákonu hans frá því“

Bandaríska Bridgette Davis, 36 ára, missti eiginmann sinn til tíu ára og þurfti að láta hjákonu hans vita. Hún segir frá þessu í myndbandi á TikTok og birtir skilaboðin á milli þeirra.

„Þegar eiginmaður þinn til tíu ára deyr og þú þarft að segja hjákonu hans,“ segir hún.

„Fokk, ég trúi þessu ekki. Ég get þetta ekki, er að missa vitið. Ég get ekki gert þetta aftur, hann lofaði mér. Get ég fengið að fara þar sem hann er jarðaður?“

Bridgette svaraði einfaldlega: „Nei.“

Eiginmaður Bridgette tók eigið líf árið 2018 eftir langa og erfiða baráttu við geðhvarfasýki.

Myndbandið vakti mikla athygli og fékk Bridgette fjölda spurninga frá netverjum sem hún svarar í öðrum myndböndum. Vinsæl spurning var hvort að hjákonan vissi að hann hefði verið giftur.

Bridgette birtir skjáskot sem sýnir að hjákonan vissi að þau hefðu verið gift í tíu ár, saman í sextán ár og hefðu átt tvö börn saman.

Hún vildi ekki deila of miklu um málið vegna barnanna sinna en sagðist ætla að vera hreinskilin þegar þau væru orðin nógu gömul og myndu spyrja hana spurninga um föður sinn. Hún deildi þó helstu atriðum í nokkrum myndböndum á TikTok sem má skoða hér. Í myndbandinu hér að neðan fer hún yfir síðustu vikuna í lífi eiginmanns hennar.