Reykjavíkurdætur hafa sent frá sér ábreiðu af vinsæla Eurovision laginu „All Out Of Luck“ sem Selma Björnsdóttir flutti árið 1999. Lagið er sögulegt þar sem þetta var í fyrsta skipti sem Ísland náði svona langt í úrslitum keppninnar en lagið lenti í öðru sæti.

Hljómsveitin sendi frá sér skemmtilegt myndband með laginu þar sem má sjá gömul myndbönd af meðlimum Reykjavíkurdætra frá barnsaldri.

Horfðu á það hér að neðan.

Reykjavíkurdætur taka þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins í ár með laginu „Tökum af stað“.