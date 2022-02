Leikarinn Robert Pattinson fer yfir frægustu hlutverkin sem hann hefur farið með í myndbandi fyrir GQ. Hann ræðir meðal annars um hlutverk sín í Harry Potter and the Goblet of Fire, Twilight, The Batman og The Rover.

Hann deilir ýmsum skemmtilegum fróðleik um myndirnar og hlutverkin, eins og að það hefði verið hans hugmynd að koma stökkvandi niður úr trénu í fyrsta atriðinu sem hann kemur fram í Harry Potter and the Goblet of Fire.

Horfðu á myndbandið hér að neðan.