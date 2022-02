Myndbandið sem er að bræða hjörtu um allan heim

Það er myndband að fara eins og eldur í sinu um netheima. Það var birt á Twitter í gær og hefur fengið yfir 4,5 milljónir í áhorf á þessum stutta tíma.

Myndbandið er af lítilli stúlku halda fyrir eyrun á hundinum sínum sem er hræddur við flugelda.

Kínverskt nýár var 1. febrúar síðastliðinn þegar ár tígursins gekk í garð. Margir hverjir fögnuðu með flugeldum sem litli loðni vinur stúlkunnar var ekki hrifinn af.

Í myndbandinu má sjá að stúlkan tekur eftir því að hundurinn er eitthvað smeykur, hún klappar honum og heldur svo fyrir eyru hans.

Þetta er með því krúttlegasta á internetinu í dag. Horfðu á myndbandið hér að neðan.

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet’s ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) February 2, 2022