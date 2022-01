Spennan magnast í Verbúðinni – „Með kvótann í annarri hendi og tittlinginn á Jóni í hinni“

Það er kominn tími til að naga neglurnar, eins og var svo mikið í tísku á áttunda áratugnum, því það eru bara tveir þættir eftir af Verbúðinni. Í gærkvöldi var sjötti þátturinn sýndur á RUV og bar hann heitið „Í öfugum nærbuxum.“

Áhorfendur voru að missa sig á Twitter og sem fyrr mælum við ekki með lestri ef þú átt eftir að horfa á þáttinn.

Fannar gat ekki leynt hrifningu sinni.

Jón var aldeilis til í smá stuð þegar bjórinn kom. Ekki margir sem geta leikið þennan dans eftir.

Eitt besta rifrildi íslenskrar sjónvarpssögu átti sér stað í kirkjunni fyrir framan prestinn

Krakkarnir voru skildir eftir með nokkrar vídeóspólur á meðan mamma og pabbi fóru í ferðalag. Allt eins og það á að vera

Og við fengum lag.

Glöggt er gests augað. Þessi var ekki lengi að sjá líkindi með göngugarpinum Reyni Pétri og Forrest Gump.

wait – Iceland had its own Forrest Gump back in the 80s???? #verbúðin

— Spoopy Katak Tiemz…!! (@Bobcluness) January 30, 2022