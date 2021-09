Myndband – Áhrifavaldamóðir lét grátandi son sinn stilla sér upp fyrir mynd

Móðir hefur verið kölluð „ógeðsleg“ og sökuð um að nota son sinn til að auka vinsældir sínar á samfélagsmiðlum.

Jordan Cheyenne er vinsæll áhrifavaldur á YouTube. Hún lokaði nýverið YouTube-rás sinni og Instagram-reikning sínum í kjölfar gagnrýni fyrir að láta níu ára son sinn stilla sér upp fyrir mynd á meðan hann grét.

Jordan býr í Kaliforníu ásamt fjölskyldu sinni. Hún hafði eignast um 500 þúsund fylgjendur á undanförnum átta árum. Hún leyfði áhorfendum að fylgjast með daglegu lífi sínu sem einstæðrar móður. En nú sætir hún harðri gagnrýni.

Nýjasta myndbandið ber titilinn „We are hearbroken.“ Jordan virðist hafa gleymt að klippa það til og birti hluta sem átti ekki að fara í loftið. Hegðun Jordan hefur verið kölluð „virkilega ógeðsleg“.

Í myndbandinu voru Jordan og sonur hennar Christian að útskýra hvernig hvolpur fjölskyldunnar hefði verið greindur með parvóveiru (CPV). Parvo hjá hundum er mjög smitandi og hugsanlega banvænn veirusjúkdómur.

Jordan gleymdi að klippa síðasta bút myndbandsins út og afhjúpaði sjálfa sig í leiðinni. Eftir að myndbandið er „búið“, en myndavélin enn í gangi, setur Jordan handlegginn utan um son sinn og sagði honum að koma nær sér o og sagði „láttu eins og þú sért að gráta“. Hann svaraði móður sinni: „Mamma, ég ER að gráta!“

Hún hreytir þá út úr sér: „Komdu nær!“ og segir honum hvar hann á að hafa hendurnar og hvernig hann á að stilla sér upp fyrir forsíðumynd (e. thumbnail) myndbandsins.

Áhorfendur voru fljótir að bregðast við og gagnrýndu Jordan harðlega. Þeim hreinlega hryllti við hegðun hennar. Hún eyddi myndbandinu í kjölfarið og hlóð því upp aftur á YouTube, þá búin að klippa út umræddan hluta. Hins vegar fór upprunalega myndbandið á dreifingu á Twitter.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

— elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8, 2021