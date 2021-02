Mynd af Kendall Jenner í agnarsmáum G-streng gerði allt brjálað – Svarar fyrir sig

Raunveruleikadrottningin Kim Kardashian gaf út undirfatalínu Skims um helgina í tilefni Valentínusardagsins. Hún fékk tvær yngri systur sínar, Kendall Jenner og Kylie Jenner, til að sitja fyrir með sér í nærfötunum og hafa myndirnar vakið mikla athygli, sérstaklega ein mynd sem Kendall deildi sjálf.

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Á myndinni má sjá Kendall standa fyrir framan spegil í agnarsmáum g-streng, sem kallast „Micro Thong“, á vefsíðu Skims.

Myndin vakti ekki mikla lukku meðal netverja á Twitter, sem margir gagnrýndu hana fyrir að breyta myndinni sinni í myndvinnsluforriti og setja óraunhæfar væntingar á konur. Hún var einnig sökuð um að auka óöryggi annarra með myndbirtingunni.

Me @ at my body after Kendall Jenner’s insta posts. pic.twitter.com/toydNRA71w — 𝐫 𝐡 𝐢 𝐦 𝐚 𝐫 𝐢 𝐞 𝐞 (@rhiannomariee) February 12, 2021

„Ég veit ekki hver þarf að heyra þetta, en hættu að bera þig saman við Kendall Jenner. Hún er með peninga, skurðaðgerðir, lýsingu, ljósmyndara, myndvinnsluforrit, næringafræðinga, einkaþjálfara, förðunarfræðinga og svo framvegis. Þú ert með iPhone myndavél. Hún lítur óraunverulega út, það er vinnan hennar,“ sagði ein kona á Twitter.

Just a reminder that the picture of Kendall is heavily photoshopped and the reason it’s making you feel shit is because you’ve never seen a real person who looks like that in your life — Lucy Moon 🌻 (@iamnotlucymoon) February 13, 2021

Kendall var sökuð um að hafa bæði breytt myndinni og myndbandi sem hún deildi í myndvinnsluforriti. Einn netverji segir að það sjáist í myndbandinu hér að neðan, hvernig línurnar í tjaldinu að aftan breytast.

The Instagram user also showed how Kendall Jenner photoshopped her video. pic.twitter.com/VaNMCqcnbC — Def Noodles (@defnoodles) February 13, 2021

it’s not body shaming to tell ppl that kendall is photoshopped in those pictures, like yes she is sexy but she also…quite literally doesn’t look like that irl. no one is built naturally that way but giving young teenage girls the impression kendall does is so harmful — 𝑎𝑦𝑒𝑠ℎ𝑎 (@__ayeshaaaaa) February 14, 2021

Gagnrýnin var það mikil að Kendall ákvað að svara henni og sagðist vera „ótrúlega heppin stelpa.“

„Ég er þakklát fyrir allt sem ég á. En ég vil að þið vitið að ég á líka slæma daga og ég heyri í ykkur! Þið eruð falleg alveg eins og þið eruð!!! Þetta er ekki eins fullkomið og það kannski virðist,“ segir hún.