YouTube-stjarnan sem var bönnuð fyrir of klámfengið efni

Samfélagsmiðlastjarnan Belle Delphine heldur því fram að YouTube hafi bannað hana á miðlinum fyrir að deila of klámfengnu efni.

Belle er cosplay fyrirsæta og er einnig með mjög vinsæla Only Fans-síðu.

Belle greindi frá málinu á Twitter á mánudaginn.

„Af hverju var YouTube-síðunni minni eytt, án þess að gefa mér viðvörun eða áminna mig, fyrir fyrir að deila „of klámfengnu efni“ en svo leyfið þið og auglýsið lög eins og „WAP“?“ Segir Belle og vísar í tónlistarmyndbandið við lagið „WAP“ með Cardi B. og Megan Thee Stallion.

Hún deildi síðan myndbandi þar sem annars vegar má sjá klippu úr hennar myndbandi og hins vegar klippu úr tónlistarmyndbandi Nicki Minaj við lagið „I‘m Back“.

hey @TeamYouTube why was my youtube account terminated with no warning/no strikes for ‘sexual content’ when you allow and promote songs like ‘W.A.P’?

seems a lil sus https://t.co/qzn7R7CzSi

— Belle Delphine (@bunnydelphine) November 23, 2020