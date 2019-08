Ólafur Ragnar minnist Guðrúnar Katrínar: „Jafnvel hinn sársaukafyllsti harmleikur getur fengið okkur til að fagna nýju lífi“

Fyrrverandi forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson minnist Guðrúnar Katrínar Þorbergsdóttur.

Guðrún Katrín lést 12. október 1998 á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum eftir erfiða læknismeðferð. Hún hefði orðið 85 ára gömul í dag og minnist Ólafur Ragnar forsetafrúarinnar í tilefni dagsins á Twitter.

„Í dag hefði hún orðið 85 ára gömul. Í gær fæddi elsta barnabarn hennar, og nafna hennar, dóttur. Jafnvel hinn sársaukafyllsti harmleikur getur fengið okkur til að fagna nýju lífi,“ skrifar Ólafur Ragnar.

Today she would have been 85 years old. Yesterday her eldest granddaughter, bearing her name, gave birth to a baby girl. Even the most painful tragedy can led us to the celebration of a new life. #GudrunKatrin pic.twitter.com/xE3Klkc0sn

— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) August 14, 2019